乒乓球│樊振东争留洋首冠 赞乒乓德甲联赛水平高 球员受球迷尊重
更新时间：16:30 2026-01-04 HKT
发布时间：16:30 2026-01-04 HKT
发布时间：16:30 2026-01-04 HKT
中国乒乓球猛将樊振东今日(4日)将会争夺留洋德甲以来首个锦标，其效力的球会萨尔布吕肯在香港时间晚上6点先出战乒乓德国杯准决赛，如顺利晋级就在晚上9时展开冠军争夺战。面这名28岁好手在冲击首冠前接受访问，表示德甲水平很高，球员们都得到球迷尊重，同时指留洋生涯首个冠军将会是特别的时刻。
樊振东今晚争留洋首冠
乒乓德国杯今日将上演准决赛和决赛，4强赛于德国时间早上11时，即香港时间晚上6时进行，樊振东效力的萨尔布吕肯将会与卫冕的奥克森豪森争入决赛，这场亦是去届德国杯决赛翻版。如果萨尔布吕肯顺利晋级，就会在香港时间晚上9点上演冠军战，与莱恩舒路迪和鸿堡甘凡的胜方争冠。
赞赏乒乓德甲水平高
樊振东争夺留洋生涯首冠前，接受乒乓德甲联赛的访问，大谈德国的乒乓水平：「德甲联赛整体水准很高。我很开心来到这里，和各支球会的优势球手同台竞技，对我来说是一种享受。」同时他指自己在那里都感受到德国人对乒乓球这项运动的热爱，以及大家对球手的尊重，自己很享受这一点。
期待在德国首个冠军
而本身赢尽所有锦标成「超级全满贯」的樊振东，仍期待留洋首冠：「我们全队都为这个伟大目标而努力。如果最后能够成功，将会是无比美妙的时刻。这是本季第一个冠军，当然非常特别。我已经急不及待，希望比赛快点开始。」
最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
2026-01-02 15:09 HKT
女星惊爆「车震」丑闻！被指强逼经理人旁观交欢过程 狂踢椅背险酿大祸
2026-01-03 16:47 HKT
元旦起个人存取款超5万毋须登记
2026-01-03 08:33 HKT
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
2026-01-03 13:47 HKT