乒乓球│樊振东争留洋首冠 赞乒乓德甲联赛水平高 球员受球迷尊重

中国乒乓球猛将樊振东今日(4日)将会争夺留洋德甲以来首个锦标，其效力的球会萨尔布吕肯在香港时间晚上6点先出战乒乓德国杯准决赛，如顺利晋级就在晚上9时展开冠军争夺战。面这名28岁好手在冲击首冠前接受访问，表示德甲水平很高，球员们都得到球迷尊重，同时指留洋生涯首个冠军将会是特别的时刻。

樊振东今晚争留洋首冠

乒乓德国杯今日将上演准决赛和决赛，4强赛于德国时间早上11时，即香港时间晚上6时进行，樊振东效力的萨尔布吕肯将会与卫冕的奥克森豪森争入决赛，这场亦是去届德国杯决赛翻版。如果萨尔布吕肯顺利晋级，就会在香港时间晚上9点上演冠军战，与莱恩舒路迪和鸿堡甘凡的胜方争冠。

赞赏乒乓德甲水平高

樊振东争夺留洋生涯首冠前，接受乒乓德甲联赛的访问，大谈德国的乒乓水平：「德甲联赛整体水准很高。我很开心来到这里，和各支球会的优势球手同台竞技，对我来说是一种享受。」同时他指自己在那里都感受到德国人对乒乓球这项运动的热爱，以及大家对球手的尊重，自己很享受这一点。

期待在德国首个冠军

而本身赢尽所有锦标成「超级全满贯」的樊振东，仍期待留洋首冠：「我们全队都为这个伟大目标而努力。如果最后能够成功，将会是无比美妙的时刻。这是本季第一个冠军，当然非常特别。我已经急不及待，希望比赛快点开始。」

樊振东期待今晚的德国杯准决赛和决赛。乒乓德国杯官方图片

乒乓德国杯的2场准决赛，以及决赛在今晚上演。乒乓德国杯官方图片