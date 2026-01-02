Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

启德化身跑者基地 装备体验 X 实战训练 香港精英跑步运动员分享备战心法

即时体育
更新时间：22:47 2026-01-02 HKT
发布时间：22:47 2026-01-02 HKT

随着渣打香港马拉松 (下称渣马) 踏入最后倒数，今日（2号）香港精英跑步运动员罗映潮、 黄启乐、尹诗慧及尹焯熙，于启德参与活动时，与跑手近距离分享渣马前的备战要点，希望协助跑手建立稳定状态，以及应对比赛当日的各种状况。

精英跑手赛前对谈 以实战经验拆解备战关键

作为ADIZERO RUNBASE的开幕重点活动之一，adidas 于 1 月 2 日 邀请香港精英跑步运动员罗映潮、 黄启乐、尹诗慧及尹焯熙，举行赛前分享对谈，与跑手近距离交流渣马前的备战要点。分享环节以 「赛前最后调整」为核心，结合不同距离项目的实战经验，深入探讨跑手如何在赛前阶段调整训练节奏、管理心理状态，以及应对比赛当日的各种状况。四位跑手亦从运动员与教练双重视角，拆解如何在最后备战阶段平衡训练与恢复，协助跑手建立稳定状态，将日常累积的训练成果，转化为比赛当天的最佳表现。

谈到新一年的目标， 四位跑手均希望自己能够有新突破，比以往做得更好。临近渣马赛事，罗映潮建议大家从三方面准备，以便更有效备战以及未来比赛：「首先要定下目标并有系统性的计划，尤其是全马或半马，如果太急模拟短时间的训练，会增加受伤风险。第二要安排适合自己的教练及装备，第三要设定小目标，让自己逐步迈进到最后目标。」至于黄启乐认为现已临近比赛，最重要是「以少为多」，现阶段最重要是恢复休息。 

赛前准备化身互动体验

启德AIRSIDE于1月2日至17日期间设有多个以跑步为核心的互动体验，将赛前准备转化成为一系列可参与、可记录、 并能留下专属回忆的跑步时刻。场内特设「超速纪录挑战」，让跑手即场测试个人速度、感受冲刺节奏，并有机会获得购物礼券及渣打香港马拉松限定鞋带，为备战过程增添刺激感与明确目标。 场内更设有「YOU GOT THIS 头条自拍馆」，让跑手以跑步造型拍摄专属头条风格相片，记录属于自己的破纪录一刻。

而作为渣马不可或缺的跑步传统，Shakeout Run将于1月17日举行。这是一场轻松的赛前跑，帮助跑手放松身心、活动肌肉，为翌日比赛做好准备。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
8小时前
《寻秦记》上映两日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
《寻秦记》上映三日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
社会
5小时前
45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望
45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望
影视圈
12小时前
调查揭港人平均39岁晋身千万富翁 百万资产变千万仅需8年 全靠3大理财习惯
调查揭港人平均39岁晋身千万富翁 百万资产变千万仅需8年 全靠3大理财习惯
投资理财
9小时前
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
影视圈
13小时前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
8小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
2026-01-01 13:54 HKT
90年代爆红天后退隐28年 罕现身离奇撞样62岁金像影后 转当运动导师鬼才老公唔畀复出
90年代爆红天后退隐28年 罕现身离奇撞样62岁金像影后 转当运动导师鬼才老公唔畀复出
影视圈
7小时前
宏福苑大火｜火灾逾一个月现奇迹 爱协圣诞元旦救两猫 人宠团聚迎新年
宏福苑大火｜火灾逾一个月现奇迹 爱协圣诞元旦救两猫 人宠团聚迎新年
突发
5小时前
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
00:57
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
影视圈
1小时前