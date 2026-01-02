启德化身跑者基地 装备体验 X 实战训练 香港精英跑步运动员分享备战心法

随着渣打香港马拉松 (下称渣马) 踏入最后倒数，今日（2号）香港精英跑步运动员罗映潮、 黄启乐、尹诗慧及尹焯熙，于启德参与活动时，与跑手近距离分享渣马前的备战要点，希望协助跑手建立稳定状态，以及应对比赛当日的各种状况。

精英跑手赛前对谈 以实战经验拆解备战关键

作为ADIZERO RUNBASE的开幕重点活动之一，adidas 于 1 月 2 日 邀请香港精英跑步运动员罗映潮、 黄启乐、尹诗慧及尹焯熙，举行赛前分享对谈，与跑手近距离交流渣马前的备战要点。分享环节以 「赛前最后调整」为核心，结合不同距离项目的实战经验，深入探讨跑手如何在赛前阶段调整训练节奏、管理心理状态，以及应对比赛当日的各种状况。四位跑手亦从运动员与教练双重视角，拆解如何在最后备战阶段平衡训练与恢复，协助跑手建立稳定状态，将日常累积的训练成果，转化为比赛当天的最佳表现。

谈到新一年的目标， 四位跑手均希望自己能够有新突破，比以往做得更好。临近渣马赛事，罗映潮建议大家从三方面准备，以便更有效备战以及未来比赛：「首先要定下目标并有系统性的计划，尤其是全马或半马，如果太急模拟短时间的训练，会增加受伤风险。第二要安排适合自己的教练及装备，第三要设定小目标，让自己逐步迈进到最后目标。」至于黄启乐认为现已临近比赛，最重要是「以少为多」，现阶段最重要是恢复休息。

赛前准备化身互动体验

启德AIRSIDE于1月2日至17日期间设有多个以跑步为核心的互动体验，将赛前准备转化成为一系列可参与、可记录、 并能留下专属回忆的跑步时刻。场内特设「超速纪录挑战」，让跑手即场测试个人速度、感受冲刺节奏，并有机会获得购物礼券及渣打香港马拉松限定鞋带，为备战过程增添刺激感与明确目标。 场内更设有「YOU GOT THIS 头条自拍馆」，让跑手以跑步造型拍摄专属头条风格相片，记录属于自己的破纪录一刻。

而作为渣马不可或缺的跑步传统，Shakeout Run将于1月17日举行。这是一场轻松的赛前跑，帮助跑手放松身心、活动肌肉，为翌日比赛做好准备。