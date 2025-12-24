NBA｜网传中国归化球员李凯尔恢复美国籍 经纪公司发文澄清为不实报导

NBA爵士队前锋李凯尔（Kyle Anderson)出生在美国，并具8分之1中国血统，2018年和母亲回到中国认祖归宗，并于2023年取得中国国籍兼为国家队男篮出战23年世界杯，但近日网上盛传指此子在NBA上的国籍为美国，质疑已将国籍改回美国，但其经纪公司今日回应指为假消息，更指李凯尔未来更有望登陆CBA。

李凯尔2023年代表国家队出战世界杯。AP

李凯尔维持中国国籍 未来有望亮相CBA

现年32岁效力NBA爵士队李凯尔出生于美国纽约，但因曾祖外公为广东客家人因此他也具8分之一中国血统，在2018年他更随母亲回到位于深圳龙冈区新木新村曾祖外公的故乡，二人认祖归宗李凯尔更被写入族谱之中。在2023年李凯尔正式入籍中国，成为中国男篮首位归化球员，同年他便代表国家队出战该届世界杯，5战场均可得13分5.6篮板3.4助攻，惟最终国家队仍以1胜4负排第29出局，写下队史在世界杯的最差成绩。

世界杯后李凯尔亦曾表示有意续效国家队，但之后李凯尔也未有再获征召，近日网上开始盛传李凯尔在NBA官网上的国籍改回美国籍，并指他与国家队男篮的合作已结束，其经纪人公司沃瑟曼体育公司今日发文驳斥消息并不属实，声明指：「李凯尔现依然是中国国籍，有资格代表中国男篮征战世界赛场。他不是FIBA规则下的归化雇佣兵，他在中国有根、有家人。如果国家队需要，不排除未来继续效力的可能性。甚至未来也有可能来CBA打球。」并举例安比虽效力美国队但NBA官网也显示为喀麦隆国籍以证清白。李凯尔也转发该声明，并配文表示：「一切如常，我仍在此。」

声明全文:

近期有媒体平台使用NBA官网标注的球员国籍作为证明，发布#teamwass# 合作球员@李凯尔 恢复美国国籍的信息并不属实。

NBA官网球员国籍显示均为球员出生地的国籍。比如已经为美国效力的恩比德官网显示为喀麦隆国籍，已经为菲律宾效力的克拉克森官网显示为美国国籍等。

李凯尔现依然是中国国籍，有资格代表中国男篮征战世界赛场。他不是FIBA规则下的归化雇佣兵，他在中国有根、有家人。如果国家队需要，不排除未来继续效力的可能性。甚至未来也有可能来CBA打球。

