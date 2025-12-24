Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜网传中国归化球员李凯尔恢复美国籍 经纪公司发文澄清为不实报导

即时体育
更新时间：18:16 2025-12-24 HKT
发布时间：18:16 2025-12-24 HKT

NBA爵士队前锋李凯尔（Kyle Anderson)出生在美国，并具8分之1中国血统，2018年和母亲回到中国认祖归宗，并于2023年取得中国国籍兼为国家队男篮出战23年世界杯，但近日网上盛传指此子在NBA上的国籍为美国，质疑已将国籍改回美国，但其经纪公司今日回应指为假消息，更指李凯尔未来更有望登陆CBA。

李凯尔2023年代表国家队出战世界杯。AP
李凯尔2023年代表国家队出战世界杯。AP
李凯尔2023年代表国家队出战世界杯。AP
李凯尔2023年代表国家队出战世界杯。AP

李凯尔维持中国国籍 未来有望亮相CBA

现年32岁效力NBA爵士队李凯尔出生于美国纽约，但因曾祖外公为广东客家人因此他也具8分之一中国血统，在2018年他更随母亲回到位于深圳龙冈区新木新村曾祖外公的故乡，二人认祖归宗李凯尔更被写入族谱之中。在2023年李凯尔正式入籍中国，成为中国男篮首位归化球员，同年他便代表国家队出战该届世界杯，5战场均可得13分5.6篮板3.4助攻，惟最终国家队仍以1胜4负排第29出局，写下队史在世界杯的最差成绩。

世界杯后李凯尔亦曾表示有意续效国家队，但之后李凯尔也未有再获征召，近日网上开始盛传李凯尔在NBA官网上的国籍改回美国籍，并指他与国家队男篮的合作已结束，其经纪人公司沃瑟曼体育公司今日发文驳斥消息并不属实，声明指：「李凯尔现依然是中国国籍，有资格代表中国男篮征战世界赛场。他不是FIBA规则下的归化雇佣兵，他在中国有根、有家人。如果国家队需要，不排除未来继续效力的可能性。甚至未来也有可能来CBA打球。」并举例安比虽效力美国队但NBA官网也显示为喀麦隆国籍以证清白。李凯尔也转发该声明，并配文表示：「一切如常，我仍在此。」 

声明全文:
近期有媒体平台使用NBA官网标注的球员国籍作为证明，发布#teamwass# 合作球员@李凯尔 恢复美国国籍的信息并不属实。

NBA官网球员国籍显示均为球员出生地的国籍。比如已经为美国效力的恩比德官网显示为喀麦隆国籍，已经为菲律宾效力的克拉克森官网显示为美国国籍等。

李凯尔现依然是中国国籍，有资格代表中国男篮征战世界赛场。他不是FIBA规则下的归化雇佣兵，他在中国有根、有家人。如果国家队需要，不排除未来继续效力的可能性。甚至未来也有可能来CBA打球。
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
3小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
12小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
4小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
8小时前
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
8小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
01:33
粤车南下第一滴血！违泊感受地道「牛肉干」 司机认错交罚款：兜了很多圈都没泊位
社会
7小时前
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店
两岸热话
1小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
2025-12-23 15:29 HKT
圣诞天气｜平安夜大致天晴日间温暖 明日稍后时间显著转凉 一日急跌9度
圣诞天气｜明日显著转凉一日急跌9度 天文台调低周五气温预测 新界个别地区料跌至个位数
社会
5小时前