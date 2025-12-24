Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜马刺末节狂飙「双杀」卫冕雷霆 豪取7连胜 圣诞大战第三度交锋在即

西岸龙头雷霆虽以卫冕之姿强势开季，却偏偏在马刺身上屡屡受挫——NBA杯准决赛曾以2分惜败，今仗本季次度相遇再吞20分大败。马刺至此豪取7连胜，今季已「双杀」雷霆，并送上雷霆本赛季第4场失利，亦是雷霆今季首场「20+分差」惨败。值得留意，两队将于两日后的圣诞大战第三度碰头，战意更添火药味。

末节风云突变　马刺主场130：110击退西岸第一

两军开局互不相让，比分拉锯至第四节方见分晓。马刺末节打出一波43：28的猛烈攻势，瞬间拉开差距，全程未让雷霆看见反扑曙光。终场马刺以130：110在主场狂胜20分，完成今季对雷霆的「双杀」，气势正盛。

全队14人齐开胡　基顿庄逊火热领跑

马刺本战「全民皆兵」，登场的14人全部有分数进账。主将云班耶马（Victor Wembanyama）继续后备上阵23分钟，收获12分、5篮板、3助攻；虽然今仗未录得封阻，连续100场有封阻的纪录告一段落，却不影响整体赢球步伐。后备火力点基顿庄逊（Keldon Johnson）16投10中、轰全队最高25分；状态回暖的夏里逊班斯（Harrison Barnes）亦贡献20分；二年级新仔卡斯杜（Stephon Castle）高效砍下24分，赛后直言针对雷霆节奏所做的调整收效显著：「我们重点是切断他们的转换进攻，逼他们进入半场对攻，整场就是在这方面下功夫。」

SGA难敌群狼　雷霆需速整顿

雷霆当家基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）独撑大旗，交出33分8助攻的亮眼数据，仍难以撼动战局。SGA赛后坦言全队在攻防两端未能达标：「场上的走势很明显，我们反应过来时比赛其实已经结束。能做的就是从这次失利吸取教训，当作成长的养分。」

值得一提的是，两队将于两日后圣诞大战再度交锋，届时雷霆将会作阵主场迎战马刺，这将是两队在两周内的第三次交手。

