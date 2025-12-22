「启德GET SET GO 2026」明年初启德体育园盛大举行 推广全民运动 创活力动感社区

大型社区嘉年华 「启德GET SET GO」，将于2026年初再度于启德体育园盛大举行。活动将汇聚超过60个摊位游戏、运动体验及一系列精彩的体艺表演，并邀请多位星级运动员及教练亲临现场，带领市民亲身体验多种运动项目，欢迎全港市民参加，一同感受运动的无穷乐趣，缔造充满活力的动感社区。

「启德 GET SET GO」今年复活节首度移师启德体育园内东营举行。作为园区开幕后的首个大型嘉年华，成功吸引超过12,000人次参与，盛况空前。为延续这股欢乐的运动热潮，「启德 GET SET GO」将于2026年1月31日及2月1日再度于体育园登场！活动将联同超过50个合作伙伴，包括体育会、企业、运动员及慈善机构，携手打造一个活力十足的社区嘉年华，推广全民运动，促进社会共融。大会旨在鼓励各年龄层及不同运动水平的市民积极参与体艺活动，共同感受运动带来的喜悦及正能量。

星级运动员及教练亲身指导

今次嘉年华特别邀请多位星级运动员及教练亲临现场，即场教授指定运动项目，包括前香港单车代表、三届亚运公路单车金牌得主黄金宝先生、前香港佩剑一哥林衍聪先生、AC米兰足球学院香港教练Andrea Galbiati、前速度滚轴溜冰亚洲冠军袁嘉曦先生、屡夺世界锦标赛金牌及2002年釜山亚运女子太极拳类两项全能银牌的武术运动员李晖师傅等。此外，于第十五届全运会中全情投入的香港男子手球队亦将到场，与市民分享参与手球运动的技巧及心得，让大家进一步了解手球运动的乐趣。无论是运动爱好者或是初哥，这一系列的运动体验将会为大家带来多元的学习机会，不容错过！

精彩活动老少咸宜

「启德GET SET GO 2026」提供超过20个运动入门体验坊让参加者亲身参与，包括儿童平衡车、绳流 、儿童足球、「森巴」节奏敲击乐、轮椅人力车、街舞等，还有多达60个游戏摊位，包括巨型绳网阵、遥控模型爬山车试玩、儿童滚轴溜冰、轮椅舞蹈坊、保龄、棒球、剑击等，集运动与娱乐于一身，适合不同年龄人士参与，提升体能，挑战自我，感受挥洒汗水与运动的魅力。

特别体验游戏 推广伤健共融

嘉年华除了提供多元化的运动体验班，还精心安排了一系列吸引眼球的精彩表演，包括：舞蹈大汇演、合气道示范、花式跳绳表演等。为进一步推广伤健共融，今次活动特别加入了相关元素，让市民透过互动体验，加深对残疾人士运动的了解及支持。活动包括：残疾剑击VR体验游戏、轮椅人力车及轮椅舞蹈、由一群热爱音乐的残疾人士组成的「Flash乐团」长弦乐及敲击乐表演等，香港残疾人运动员亦会到场支持参与，让大家在欢乐中体验平等与包容的意义！

