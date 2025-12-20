NBA｜麦斯尔第4节轰11分 领军76人击败新科NBA杯盟主纽约人

麦斯尔领军76人周五作客以116:107击败刚夺得NBA杯的纽约人，成为今季第二支能在「篮球圣地」麦迪逊广场花园取胜的客队，并一举终结了纽约人的六连胜走势。

麦斯末节独取11分奠胜

76人今仗在缺少了当家球星安比（Joel Embiid）下打出高效的团队篮球，后场新星麦斯尔（Tyrese Maxey）全场攻入30分，其中在决胜的第四节独取11分，带领球队在该节打出一段28:20的攻势，成功从主队手上抢走胜利。

登文客串中锋三分4投3中

顶替安比正选上阵的登文（Andre Drummond）亦交出令人惊喜的表现，贡献14分及13个篮板的「双双」数据，更令人意外的是，这位传统中锋在外线手感火热，三分球4投3中，为球队提供了意想不到的火力支援。新秀艾治甘比（VJ Edgecombe）亦贡献了23分。

纽约人今季主场第2败

主队纽约人今仗迎来赢得NBA杯后的首场主场赛事，赛前更举行了庆祝仪式。可惜，他们未能将气势延续，主场13胜1负的骄人走势亦就此告终。主将谢伦般臣（Jalen Brunson）在末节「隐形」，5次出手全部射失，一分未得，与前一仗绝杀溜马的英雄表现判若两人。他全场22投仅7中，攻下22分。中锋米曹罗宾逊（Mitchell Robinson）虽交出赛季新高的21分及16个篮板，仍未能为球队挽回败局。