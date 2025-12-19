Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜火箭关键时刻「谁来决胜」？申京抢镜引争议 杜伦遭边缘化

更新时间：16:12 2025-12-19 HKT
发布时间：16:12 2025-12-19 HKT

火箭今仗在一度领先25分的大好形势下崩盘，被塘鹅后来居上，最终加时吞败。阵中新星申京（Alperen Sengun）虽攻入28分并录得「准三双」数据，但第四节最后时刻的两罚全失和勉强出手的最后一攻，一定程度上令球队痛失好局；另一边厢，星将杜伦（Kevin Durant）上半场手感火热，百分百命中7射7中，最终全场15投12中高效斩获32分，却在末段未能获得足够出手机会，亦成为赛后焦点。

申京关键时刻执著于个人攻坚遭质疑

申京今季进步神速，被外界誉为「小约基治」，场均上阵36.2分钟，交出23.7分、9.5篮板及7.2助攻的全面表现，曾助火箭稳居西岸前三。然而，他在关键时刻的处理仍显稚嫩，过于执著个人攻坚的选择亦遭诟病。今场第四节末段剩44秒，火箭以117：115领先，申京获两次罚球却全部落空，随后被对手追平；到最后9秒，火箭掌握最后一攻，申京在时间尚算充裕下，接杜伦传球半场推进杀入内线，背身遭两人包夹仍勉强出手，皮球弹框而出，球队被拖入加时。申京赛后谈到末段进攻执行时表示，并非出现特别问题：「杜伦被包夹，而我们没能从这种局面中找到解法，没有利用好冲击篮筐的机会。」

 

申京今季关键时刻出手选择备受质疑。路透社
申京今季关键时刻出手选择备受质疑。路透社
申京今季关键时刻出手选择备受质疑。AFP
申京今季关键时刻出手选择备受质疑。AFP

申京关键时刻表现低效

类似一幕在上一仗不敌金块时亦曾上演——加时最后5秒，申京接边线球勉强三分出手未果。根据NBA官网数据，申京今季在「关键时刻」（Clutch Time，指最后5分钟分差在5分以内）合共有13场，场均出手3.5次，排名全联盟第三，仅次于雷霆主将基杰奥斯・亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）的4.6次及溜马前锋奥比・托平（Obi Toppin）的4.0次；惟托平只打过一次进入关键时刻的比赛，故申京实际上仅次于SGA。

出手虽多，但申京在关键时刻场均仅有1.5球命中，取得3.7分，联盟排名第15，火箭亦因此在关键时刻战绩欠佳，12场仅录6胜7负列第18。更耐人寻味的是，即便拥有杜伦这名历史级「大心脏」得分手，火箭在他出战的12场关键时刻比赛中，杜伦场均只获1.8次出手机会，甚至在火箭队中仅排第4位，令人不解。

杜伦关键时刻难触球成隐忧

值得一提的是，杜伦今仗手感持续火热，上半场7投7中砍下18分，全场更是15射12中得到32分。可惜第四节最后一攻，他在外线几乎无人看管，却目睹申京错失关键一击，只能无奈拍手神情沮丧；加时杜伦亦未获太多机会，仅出手一次，期间搏得三分犯规并三罚全中，苦苦咬住比分。杜伦赛后表示：「我不可能每次进攻都拿到球，篮球是团队运动。我觉得我们有一些不错的出手机会，只是需要把球投进。」

杜伦全场15射12中高效得到32分仍输波。AFP
杜伦全场15射12中高效得到32分仍输波。AFP
杜伦全场15射12中高效得到32分仍输波。AFP
杜伦全场15射12中高效得到32分仍输波。AFP

总括而言，申京在关键时刻敢于承担并非坏事，关键在于从失利中成长，逐步优化末段的出手选择；同时教练团亦须设计更有效的终结战术，确保杜伦在关键时刻拿到球发挥杀手本色，毕竟他已一再证明，能在生死时刻射入致胜球。

