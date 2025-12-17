Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛│张本智和男单登顶 名宿邓亚萍评国乒心理短板

即时体育
更新时间：20:47 2025-12-17 HKT
发布时间：20:47 2025-12-17 HKT

WTT香港总决赛于3天前落幕，男单决赛日本队张本智和以4：2胜瑞典队摩加特，生涯首夺该项赛事桂冠，打破3度屈居亚军的魔咒。赛后国乒名宿邓亚萍在评论中大赞张本智和技术扎实，并在情绪控制比对手更稳，而国乒在心理质素培训上则略显停滞。

邓亚萍赞张本技术心理皆优胜

国乒名宿邓亚萍在赛后评论中直指，张本智和的胜利并非偶然：「他的技术扎实，反手表现突出，对对手构成了压制。」邓亚萍以关键第5局为例，分析道：「摩加特想靠正手强攻得分，但张本坚持反手变线控制节奏，这就是体系厚度的差距。」

邓亚萍更强调，张本在比赛中的情绪控制「比对手更稳」，尤其在局数僵持2：2时，第5局面对摩加特一度领先比数10：7，并手握3个局点的绝境下，张本顶住压力连追5分，最终以14：12完成惊天逆转，再度领先局数3：2，并击溃了对手的心理防线，最后在决胜局以11：2轻取摩加特，局数赢4：2首次于该赛封王。

邓：国乒仍依赖教练经验

同时，邓亚萍表示日本队已引入「赛事心理评估系统」，增加训练球员抗压能力，但国乒在心理质素培训上仍较依赖教练经验：「 国乒需要更多能在7：10落后时敢搏杀的选手，而非依赖主力健康的『侥幸心理』。」

