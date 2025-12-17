NBA｜纽约人NBA杯封王 人均获53万美元 般臣拟分红予球队职员 唐斯捐款助多米尼加孩童

自NBA杯创立以来，丰厚奖金被视为球员全力争胜的最大诱因。今日决赛告一段落，纽约人以124：113力挫马刺夺冠，意味著全队正式合同的球员及总教练各可获税前530,933美元（约413万港元）奖金，分配去向随即成为热话。纽约人多名球员赛后谈及奖金安排，当选MVP的「一哥」般臣（Jalen Brunson）更大方表态，会将奖金分红予球队职员。

按照赛制，NBA杯冠军每名拥有正式合同的球员及总教练可获约53万美元，亚军约21万美元；跻身准决赛可得约10万美元，打入八强亦有约5万美元入帐。不过，并非所有球员、教练与后勤人员都在官方分配范围之内，拥有双向合同的球员仅可获得50%的奖金，助理教练、训练师、按摩师等角色亦未必能直接受惠。般臣赛后受访谈到如何使用逾50万美元奖金时表示：「我会把一部分钱回馈给我们的训练团队，他们确实帮助我们走到今天这一步。」

此外，据名记Marc J. Spears报道，唐斯（Karl-Anthony Towns）将把自己在NBA杯所得的53万美元奖金捐予其在多米尼加共和国设立的基金会，用于支援当地孩童。唐斯亦在赛后亲述初心：「我在多米尼加有相关公益项目，我们正援建设施，帮助孩子接受教育，为他们提供追梦资源。能以自身天赋与在篮球的努力换来的成果，去帮助这么多孩子和家庭，给他们一个圆梦的机会，我真的无比激动。」

对年轻或薪资较低的球员而言，NBA杯奖金尤为珍贵。以纽约人的2024年次轮新秀高列克（Tyler Kolek）为例，他今仗表现亮眼，交出14分、5篮板、5助攻，三项数据皆写本季新高。其本季保障合同仅约219万美元，53万美元的奖金已接近其年薪的四分之一，此番夺冠奖金对其无疑是重大激励。