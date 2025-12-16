Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜火箭加时憾负金块 末段判罚抢镜 火箭主帅轰球证「多年最差执法」（有片）

更新时间：17:21 2025-12-16 HKT
发布时间：17:21 2025-12-16 HKT

西岸两支劲旅上演强强对话，休斯敦火箭作客加时以125：128不敌丹佛金块，赛事末段的多次判罚引来争议。火箭主帅乌度卡（Ime Udoka）赛后直斥判罚失准：「这是我很久以来见过最差的执法。」

争议判罚不断 球证存在感十足

两军本季战绩同居西岸前列，今仗十分精彩惟哨声不绝，合共53次犯规、59次罚球，球证存在感十足。金块方面，两名中锋约基治（Nikola Jokic）与华兰修纳斯（Jonas Valanciunas）先后「六犯」毕业；火箭的争议则集中在关键时刻：常规时间最后2.3秒、金块以116：117落后之际，未等底线开球，火箭队汤逊（Amen Thompson）疑似绊倒添夏达威（Tim Hardaway Jr.）被吹「无球犯规」。火箭提出挑战但球证维持原判，金块控卫梅利（Jamal Murray）把握技术犯规罚球命中，追平比分并拖入加时。

 

火箭主帅乌度卡赛后直斥判罚失准：「这是我很久以来见过最差的执法。」路透社
火箭主帅乌度卡赛后直斥判罚失准：「这是我很久以来见过最差的执法。」路透社
关键时刻火箭队汤逊（白衫）疑似绊倒添夏达威（蓝衫）被吹「无球犯规」。路透社
关键时刻火箭队汤逊（白衫）疑似绊倒添夏达威（蓝衫）被吹「无球犯规」。路透社
汤逊（左）今仗多次遭遇争议判罚。AFP
汤逊（左）今仗多次遭遇争议判罚。AFP
今仗两队身体对抗十分激烈，合共出现53次犯规和59次罚球。AP
今仗两队身体对抗十分激烈，合共出现53次犯规和59次罚球。AP

加时赛最后段亦风波不断。剩余1分06秒，火箭中锋申京（Alperen Sengun）争抢篮板时被添夏达威推倒，裁判未有鸣哨；随后一个回合，汤逊逼抢梅利过程中动作不算明显，却被吹犯规。乌度卡赛后怒斥判罚：「这是我很久以来见过的最差吹罚，主球证好像追星族，场上判例前后矛盾。」金块主控梅利则表示：「这是一场身体对抗很强的比赛，要做到两边完全一致并不容易。我觉得双方都有漏判，影响不算太大。」

强强对话 两军奉献精彩比赛

撇除判罚争议，两队火力互爆为球迷奉上精彩戏码。常规时间最后1分40秒两队以109：109僵持，约基治弧顶先飙三分，火箭新人谢帕德（Reed Sheppard）随即回敬；金块钟斯（Spencer Jones）再中三分，火箭杜伦（Kevin Durant）顶防强射三分亦手起刀落，互有三分相应，气氛火热。加时战至剩2分59秒，钟斯命中三分助金块拉开至124：117；火箭其后紧追至仅落后3分并握有球权，惟申京在最后4.9秒被干扰下强投三分偏出，金块终守住胜局。

 

值得一提的是，两队中锋同场缴出「三双」创造历史。约基治轰下39分、15篮板、10助攻，收获本季第12次「三双」并继续领跑联盟；申京则有33分、10篮板、10助攻，写下本季首个「三双」。此役亦成为NBA首次出现「中锋对中锋」的同场三双对决。约基治赛后赞赏申京表现：「不需要把我和申京作比较，他本身已经是一位非常出色的球员。」

