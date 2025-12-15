NBA｜居利轰48分「白做」 拓荒者136:131击退勇士

勇士周日作客对今季表现浮动的拓荒者，但今场却打得比想像中激烈，出现过20次的领先交换和14次打和，勇士虽有居里(Stephon Curry)攻入全场最高的48分，但拓荒者今场凭着谢利安格兰(Jerami Grant)、阿夫迪亚(Deni Avdija)及舒敦夏柏(Shaedon Sharpe)合力攻入96分，助力球队以136:131力压击败勇士。

居利攻48分独木难支 拓荒者火力全开退勇士

今场拓荒者对勇士斗得相当火热，首节拓荒者就曾以34:23领先，但随后勇士立即展开反击并在半场结束时以62:61反超比分，到第四节凭着居利的出色表现一度领先主队10分，但尾段拓荒者展开反击，由格兰率领下打出一波12:0的攻势实现反超，其后居利突破上篮不入再加上与戴文格连(Draymond Green)配合失误导致遭到抄截断送反超机会，最终勇士以131:136敌拓荒者。

今场勇士全队仅居利得分过20分，攻入48分并成功以45次40分超越米高佐敦(Michael Jordon)成为30岁后最多得分40+的球员，而拓荒者则有格兰和夏柏齐齐攻入35分，另外阿夫迪亚则攻入26分7篮板8助攻。

