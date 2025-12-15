联合国儿童基金会慈善跑「HERO RUN — 童您跑」 全数公众善款用作支援大埔学童创伤后需要

联合国儿童基金会(UNICEF)慈善跑「HERO RUN — 童您跑」，昨日(12 月 14 日)于粉锦公路以东的公园举行，活动糅合情绪健康、运动、亲子和教育元素。

「HERO RUN — 童您跑」全数公众善款支援大埔学童创伤后需要

联合国儿童基金香港委员会(UNICEF HK)除了与社群及各界并肩携手，为最近受火灾影响儿童提供紧急物资外，亦将继续与香港大学社会科学学院团队紧密合作、并且将活动全数公众善款用作大埔校园关键心理支援。

UNICEF 慈善跑2025/26 压轴的「HERO RUN — 超能跑」将于2026 年 1 月 4 日在香港迪士尼乐园度假区及迪欣湖举行，项目设有半马拉松、10 公里赛、5公里赛及 3公里少年赛，适合一众热爱运动的人士，为跑步增添意义。 散播爱与关怀提升心理韧性。