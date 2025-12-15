Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛│传王楚钦腰背伤严重退赛 上车唔敢弯腰 戴背部保护带离港

更新时间：11:17 2025-12-15 HKT
发布时间：11:17 2025-12-15 HKT

WTT香港总决赛昨日(14日)圆满落幕，遗憾男、女单世界排名第一的王楚和孙颖莎因伤退出单打赛事，未能完赛。根据国内媒体报导，王楚钦因为腰伤严重无奈退赛，他近日在操练时已不停用手摸腰和背部，而网上的影片更见到他在伤退后上车离场时不敢弯腰，伤情不轻。事实上他在WTT总决赛首日，已表示自己已经打到极限。

摩加特：他热身击球背部很痛﹗

王楚钦昨午原定于男单4强斗瑞典「六角战士」摩加特，他身穿运动外套、手持球板缓慢步入球场，向裁判交代情况后，宣布因伤退赛。摩加特事后提到王楚钦在热身时背部很痛，因此退赛：「我们是大概于赛前40分钟左右，知道他会退出比赛。他在开始热身击球时，背部就很痛。看起来很严重，像是严重的背伤。根据我的经验，这样的情况不可能继续比赛。这情况对大家来说，都是非常遗憾。」

不敢弯腰上车

综合国内媒体的报导，王楚钦的腰伤严重，他在WTT总决赛打完首场男单赛事后，已表示自己已到了极限。而他连日来在操练中，都不停用手摸腰和背部，早已感到不舒服。到昨午宣布退赛离场红馆时，他没有弯腰，而是挺直背部上车，伤情不轻。

王楚钦昨日离开红馆时，全程不敢弯腰。影片截图
戴背部保护带离港

而王楚钦今早与国乒大军一起离开酒店，乘坐旅游巴到机场离港返回北京。他背部戴上保护带，步伐比昨日轻松，亦可轻轻弯腰，比昨日的情况较好。

