WTT香港总决赛｜「日本一哥」张本智和放眼2026 挑战世界冠军兼世界第一

即时体育
更新时间：01:28 2025-12-15 HKT
发布时间：01:28 2025-12-15 HKT

等了足足4届，22岁的「日本一哥」张本智和终于在香港红馆捧起WTT总决赛男单冠军奖杯，赛后他表示将这个总决赛奖项作为明年（2026年）新一个赛季的基石，冲击世界锦标赛及世界第一位置；成功卫冕的女单冠军王曼昱总结2025年经历高低起伏，令自己成长不少，希望有助明年发挥。

世界排名第5、曾于2021、2022及2024年3夺总决赛的亚军的张本，凭著一股「必赢」的决心，周日在红馆一日两战，下午先在4强以4:3险胜胜国家队的林诗栋，再在晚上的决赛花了52分钟，以4:2（11:8、5:11、11:9、10:12、14:12、11:2）击败瑞典「六角战士」（球拍六角型）摩加特（Truls Moregard），首夺WTT总决赛冠军。

 

张本出席赛后记者会时表示希望延续在香港得到的成绩。徐嘉华摄
张本出席赛后记者会时表示希望延续在香港得到的成绩。徐嘉华摄
苏正谦摄
苏正谦摄

 

他赛后表示：「我曾夺过ITTF总决赛冠军（2018年），而这个WTT总决赛的冠军对我来讲，像花了很长时间才拿到，拿到那一刻真不太相信真的实现了。」

张本的最高世界排名是2022年11月的第2位，他希望藉著总决赛这个冠军能带来新一赛季更好的成绩，他说：「我希望能将这项WTT总决赛冠军的美好时刻带到明年新一季，冲击一些大赛如世界锦标赛、亚洲杯等等；世界排名的话，每个球手都希望去到世界第一位，我都希望在我现有的成绩上再继续进步。」

王曼昱在赛后记者会上谈及今年高低起跌。徐嘉华摄
王曼昱在赛后记者会上谈及今年高低起跌。徐嘉华摄
王曼昱连续两年总决赛冠军。苏正谦摄
王曼昱连续两年总决赛冠军。苏正谦摄
苏正谦摄
苏正谦摄
苏正谦摄
苏正谦摄

王曼昱上月才夺得全运会女单金牌，周日再次在总决赛的决赛以4:2（11:7、8:11、11:8、11:8、9:11、12:10）险胜国家队队友蒯曼，再次登顶。赛后她表示2025年经历很多高低起伏：「今年有跌荡起伏，上半年不及下半年好，因经历很多起伏，有好有坏，成长了不少，希望明年表现更好。」

未来2年的WTT总决赛将继续在香港举行，主办单位WTT（世界乒球职业大联盟）在周日完成一连5天的比赛后，对于香港首办此大型乒乓球赛感到满意及「届来最成功一届」，根据他们统计，5天的比赛共吸引了87,000名观众入场（每场开1万个座位）。

南韩组合林钟勋及申裕斌在混双决赛击败不在状态的国家队星级组合王楚钦及孙颖莎夺冠。何家豪摄
南韩组合林钟勋及申裕斌在混双决赛击败不在状态的国家队星级组合王楚钦及孙颖莎夺冠。何家豪摄

今届设男、女子单打及混双，结果由3个不同国家的球手取得金牌，除日本的张本智和及国家队的王曼昱外，混双由南韩的林钟勋、申裕斌夺冠；明年有机会加入不同赛项，大家拭目以待。

 

记者：徐嘉华
摄影：苏正谦

