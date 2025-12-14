WTT香港总决赛│张本智和击败摩加特首夺男单冠军 第4次入决赛终捧杯 激情跪地庆祝

WTT香港总决赛今晚(14日)在红馆完满落幕，日本一哥张本智和于男单决赛花了52分钟以总局数4:2击败瑞典「六角战士」摩加特（Truls Moregard），首尝冠军滋味。张本智和第4次跻身WTT总决赛终于夺冠，赛后随即跪地庆祝。

第4次入决赛终于夺冠

张本智和今日一日双赛，先在下午的准决赛与世界排名第2的国乒好手林诗栋激战足足7局，才险胜4:3入决赛。这名世界排名第5的好手，在晚上的决赛斗摩加特，后者于准决赛因对手王楚钦受伤退赛不战而胜，体力较为优胜，但两人接战后斗得灿烂，头4局中张本以11:8、11:9赢出第1和第3局，摩加特就以11:5、12:10赢第2及4局，张本之后发力再赢14:12、11:2再赢，总局数胜4:2，夺得冠军，在完场一刻他跪地庆祝。

张本智和以冠军为目标

22岁的张本智和之前于2021、2022和2024曾跻身WTT总决赛男单决赛，今次第4次入决赛终于夺冠，兑现赛前的承诺，他曾经表示：「之前拿亚军也不错，但『满意』的话只有冠军，今次在香港必须要把冠军拿下来。」

而决赛现场观众大多为张本打气，世界排名第4的摩加特曾因一个失球用脚踢乒球，被球证发了一个黄牌。

摄影：苏正谦