WTT香港总决赛｜世一孙颖莎女单四强因伤退赛 尾场混双决赛再出场憾负南韩组合

最不想发生的事发生，最受球迷欢迎的女单「世一」孙颖莎在红馆举行的WTT香港总决赛的女单4强对同胞球手蒯曼，打至第4局以2:2打平手后因左脚足踝受伤叫了一次「医疗暂定」，包紥后再出场，以3:11见负，大分落后2:3下到第6局出场时跟裁判示意「退赛」，球迷大叫「没关系的，健康第一」。

周六原本一日3战，她在下午伙拍王楚钦组成「最强外卡」对日本松本辉空、张本美和，国家队只花了约23分钟即以11:6、11:8、11:4获胜，晋级同日晚上的混双决赛对南韩组合林钟勋、申裕斌。

莎莎跟王楚钦在下午的混双赛四强，身体还是好好的。徐嘉华摄

莎莎每一场比赛都成球迷焦点。何家豪摄

周六的红馆乒球赛全场爆满。何家豪摄

胜出的蒯曼在赛后被问到莎莎的情况时说：「其实我不是太清楚，打到第3局时，发觉莎姐已有一些不舒服（指脚部），我看到她打的球知道她身体有些不舒服，具体不是太清楚。」

卫冕的王曼昱再获决赛资格。何家豪摄

谈到香港首次在红馆举办WTT总决赛，蒯曼说：「在红馆比赛挺好的，各方面都很好，包括出场方式都很好。我在单打前几局的发挥都比之前好，打得比较积极主动一些，没前面打得死板。」对于周日的女单决赛，她说：「不管对谁，都会全力以赴，为观众带来精彩的比赛。」蒯曼周日女单决赛将对卫冕的王曼昱，后者以4:0（11:9、11:3、12:10、11:8）击败同胞球手陈熠。

21岁混双金牌得主申裕斌望到香港迪士尼一游

幸好在周六压轴一场混双决赛，由王楚钦及孙颖莎的「莎头配」对「世二」南韩组合林钟勋、申裕斌，国家队组合可能受限于莎莎的脚伤，未能发挥百份百，最终以9:11、8:11、6:11屈居亚军，夺冠的林钟勋及申裕斌赛后开心表示希望明年再来香港卫冕混双冠军，21岁的申裕斌在下午以1:3（6:11、11:6、11:2、14:12）击败「世一」组合林诗栋、蒯曼后曾表示，最希望去香港迪士尼游玩，她的粉丝也可去迪士尼碰一碰运气。



记者：徐嘉华