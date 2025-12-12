Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛｜WTT初踏足香港即获不俗回响 联盟CEO丹顿：香港将成功的标准再提高

即时体育
更新时间：23:26 2025-12-12 HKT
发布时间：23:26 2025-12-12 HKT

「WTT香港总决赛2025」是WTT首次立足香港的赛事，并已签定3年合作关系，意味着在未来2年亦会上演一样大规模的国际级乒乓球赛事，WTT行政总裁丹顿（Steve Danton)接受访问时表示，今次是首次在香港举办WTT的赛事便获得了不错的成果，更表示今次的成功提高了标准。

丹顿接受访问时坦言这次引起的回响远超预期。魏国谦摄
远超预期的大获成功

丹顿接受访问时坦言这次引起的回响远超预期，他直言：「我认为这甚至超出了我们的预期，也超出了我们最初的期望。对于一项相对保守和传统的运动来说，来到这样的大型场馆比赛确实存在一些风险，但至少在过去三天里，场馆都座无虚席，而且观众人数相当可观，即使是周三和周四，说实话我认为这远远超出了我们的预期。」WTT曾游走于世界各地举办，被问到与其他城市有什么区别时他表示：「我认为过去两年我们在日本举办的活动也相当成功，但我觉得我们在香港绝对更上一层楼。场地固然重要，但就整体体验、观众人数、兴趣爱好以及城市支持而言，香港的活动又达到了更高的水平。所以我们对这份支持感到非常非常高兴，也对香港在这方面的发展充满信心。」更指出对比起有些地区需要长久经营才可有一定成果，但香港第一次举办就收获不错的成果。

WTT今次选址红馆举办赛事。公关相片
首个选址红馆的大型乒乓球赛事

香港体育馆（俗称红馆）一直给人印象是用作演唱会用的场地，丹顿也表示在最初询问内地的朋友时他们也反映确实如此，当他落实在红馆举办时他们也表示很惊喜，他说：「当我们最终宣布将在红馆举办比赛时，他们也感到非常惊喜，可能没想到我们第一步就能选择这么高规格的场地。我们真的很喜欢这个场馆，我们认为它的形状和大小都很适合乒乓球运动。但我们也愿意考虑香港的其他场地，我们知道在启德也有一个很棒的新场馆。我很乐意了解并讨论那个机会。总之，红馆的形状对我们来说真的很适合。」丹顿也表示会未来团队也会到启德视察场地，评估会不会移师启德举办。

场外设不少效目供观众体验和打卡。魏国谦摄
进一步令乒乓球走向国际化

乒乓球一直以来令人印象深刻的是内地较强的项目，被问到WTT是怎样帮助这项运动走进国际化时，丹顿表示很希望乒乓球能更进一步走向国际化，因此在欧美投入了更多资源去扩展市场，他也表示：「我们需要WTT出现在电视上，我们需要让观众看到我们，我们需要为那些开始接触这项运动的孩子们带来希望，让他们知道未来充满美好，不仅在亚洲，在世界其他地区也是如此。所以我们正在做很多工作，这需要更多的时间。但没错，这就是我们应对这种情况的策略。」他也表示WTT能够为球手和品牌带来更多曝光并增加收入，他说：「乒乓球运动对经济产生了巨大的影响。我们可以看到，由于乒乓球赛事的高水准普及，吸引了越来越多的赞助商，这使得乒乓球比以往任何时候都更加引人注目，也让品牌和赞助商获得了更多的曝光机会等等。因此，从这个意义上讲，乒乓球的生态系统也得到了改善。」丹顿也表示随著赛事增加也开始考虑选手的健康和福祉，并会尝试平衡2者。

 

 

 

记者/摄影：魏国谦

