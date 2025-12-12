残特奥会轮椅剑击｜港队完成4日比赛 暂累积1银1铜

已拥有个人赛一银一铜的香港女子轮椅剑击队，周五在残特奥会的女子重剑团体赛铜牌战，以「港澳联队」再次出击，可惜力战下以42:45、3分之差不敌江苏队，屈居第4名，周末还有佩剑个人及团体赛，大师姐余翠怡赛后扬言以「拼输的心态」再去争取奖牌，她说：「既然已拿了2个团体赛第4名，未来一战会以开放的心态，拿出各人的气力及心血一次过在周日佩剑团体赛发挥出来。」

「港澳联队」夺得女重团体赛第4名，成员包括汤雅婷（右起）、林嘉雯、余翠怡及澳门代表刘燕仪。徐嘉华摄

大师姐余翠怡（左）在铜牌战对江苏队（右）时继续担任守尾门角色。徐嘉华摄

翠怡（左）跟江苏的杨金亭（右）旗鼓相当。徐嘉华摄

周五女重团的铜牌战是前天女花团的翻版，「港澳联队」派出同样阵容包括主力余翠怡、林嘉雯、汤雅婷及澳门的刘燕仪上阵对江苏队，港队曾领先20:19，翠怡跟江苏杨金亭在第6节的对垒最受关注，前者于女花个人赛A级8强曾负对方，今次翠怡打出7:5的优势，港队只茖后大分1分，可惜随后被对方领先3分去到最后一节，守尾门的翠怡对江苏的李悦菡，曾拉近至1分之差的39:40，可惜对手连抢几分，最终港澳联队以42:45见负，继女花团后再次屈居「梗颈四」。

港队最终以三分之微不敌江苏队，再次屈居第四名。徐嘉华摄

对于未来两日最后2场比赛，翠怡期望在团体上可以跟队友一齐上奖台，她说：「佩剑不是我的主项，但难得在家门口比赛，都希望继续打出靓的剑，之前两项团体赛（花剑及重剑）都是第4名，希望在周日煞科日争取上团体赛奖台。」港队在8强先以45:13大胜晋浙联队，可惜4强以32:44不敌沪粤联队而跌入铜牌战；决赛由上海队以45:32 沪粤联合队夺冠。

记者/摄影：徐嘉华

