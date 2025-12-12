Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

残特奥会轮椅剑击｜港队完成4日比赛 暂累积1银1铜

即时体育
更新时间：19:27 2025-12-12 HKT
发布时间：19:27 2025-12-12 HKT

已拥有个人赛一银一铜的香港女子轮椅剑击队，周五在残特奥会的女子重剑团体赛铜牌战，以「港澳联队」再次出击，可惜力战下以42:45、3分之差不敌江苏队，屈居第4名，周末还有佩剑个人及团体赛，大师姐余翠怡赛后扬言以「拼输的心态」再去争取奖牌，她说：「既然已拿了2个团体赛第4名，未来一战会以开放的心态，拿出各人的气力及心血一次过在周日佩剑团体赛发挥出来。」

「港澳联队」夺得女重团体赛第4名，成员包括汤雅婷（右起）、林嘉雯、余翠怡及澳门代表刘燕仪。徐嘉华摄
「港澳联队」夺得女重团体赛第4名，成员包括汤雅婷（右起）、林嘉雯、余翠怡及澳门代表刘燕仪。徐嘉华摄
大师姐余翠怡（左）在铜牌战对江苏队（右）时继续担任守尾门角色。徐嘉华摄
大师姐余翠怡（左）在铜牌战对江苏队（右）时继续担任守尾门角色。徐嘉华摄
翠怡（左）跟江苏的杨金亭（右）旗鼓相当。徐嘉华摄
翠怡（左）跟江苏的杨金亭（右）旗鼓相当。徐嘉华摄

周五女重团的铜牌战是前天女花团的翻版，「港澳联队」派出同样阵容包括主力余翠怡、林嘉雯、汤雅婷及澳门的刘燕仪上阵对江苏队，港队曾领先20:19，翠怡跟江苏杨金亭在第6节的对垒最受关注，前者于女花个人赛A级8强曾负对方，今次翠怡打出7:5的优势，港队只茖后大分1分，可惜随后被对方领先3分去到最后一节，守尾门的翠怡对江苏的李悦菡，曾拉近至1分之差的39:40，可惜对手连抢几分，最终港澳联队以42:45见负，继女花团后再次屈居「梗颈四」。

港队最终以三分之微不敌江苏队，再次屈居第四名。徐嘉华摄
港队最终以三分之微不敌江苏队，再次屈居第四名。徐嘉华摄

对于未来两日最后2场比赛，翠怡期望在团体上可以跟队友一齐上奖台，她说：「佩剑不是我的主项，但难得在家门口比赛，都希望继续打出靓的剑，之前两项团体赛（花剑及重剑）都是第4名，希望在周日煞科日争取上团体赛奖台。」港队在8强先以45:13大胜晋浙联队，可惜4强以32:44不敌沪粤联队而跌入铜牌战；决赛由上海队以45:32 沪粤联合队夺冠。

记者/摄影：徐嘉华
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
1小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
4小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
11小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
11小时前
警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场
突发
3小时前
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
时事热话
6小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
2小时前
宏福苑五级火｜李家超：独立委员会须9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会
03:11
宏福苑五级火｜李家超：独立委员会9个月内完成报告 如特定议题有需要 可向特首申赋权成法定调查委员会
社会
6小时前