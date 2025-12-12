Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛｜香港首办WTT大获成功 乒总主席余国梁：为乒乓球发展抛砖引玉

即时体育
更新时间：18:02 2025-12-12 HKT
发布时间：18:02 2025-12-12 HKT

12月10-14日一连五日在红馆举行的「WTT香港总决赛2025」是香港相隔6年再次举办国际级乒乓球盛事，更是首次举办WTT总决赛，香港乒乓总会主席余国梁（Tony)表示购票反应热烈，而且最近后数日的门票亦在短时间内售罄，令到信心大增，他也认为举办如此大型的赛事可为本地乒坛发展有抛砖引玉的帮助。

赛事为观众带来不一样的观赛体验

「WTT香港总决赛2025」今日进入第三日，每日人潮亦有明显增多，Tony表示对本次比赛的评价正面，他亦收到不少反馈表示今次的体验很不同，他表示：「第一啦，就好多人觉得嚟到依度，除咗睇一个比赛之余，𠮶个感觉系唔同，即系你见到嘅音响啊灯光啊，同埋佢俾到运动员就算出场、访问成个格局同形式，同我哋旧阵时喺诶唔同嘅比赛𠮶个体验都未必一样。」Tony也表示与以往举办的赛事相比WTT的娱乐性比较多，他说：「而家嘅科技可以做到个比赛嘅娱乐性好多，不论只而家有TTR啦佢嘅鹰眼啦亦都有所有电子屏幕啦咁成个格局同我哋旧阵时做世界赛事系唔一样啰，个场地都大咗好多啦。 」而入场人数方面他表示根据现有数据有近6成都是来自内地和外地球迷，有4成是本地球迷。

对本地乒坛发展带来抛砖引玉的作用

今次举办赛事吸引到不少观众到场观赛可谓大获成功，对此Tony被问到对香港乒坛发展有什么帮助时，他说：「成个乒乓球发展就唔系净系一个比赛可以做得到嘅，佢都系抛砖引玉啦， 今次我哋有好多教练，同埋好多年青嘅运动员嚟到，咁佢哋会感受得到乒乓球，现在𠮶个专业性系非常之强。 唔单止系技术层面上边，成个全面性嘅运动员都非常之强，亦都亦都睇到今次嘅奖金系130万美金嘅呢个，系对运动员嚟讲系一个好大嘅强心针。」WTT在未来2年亦会在香港举行，他也不排除考虑未来会移师至启德举行，但他亦强调红馆的体验已经很好，包括球迷的交通方面和临时搭建用作球员热身的副馆也大受球员好评。

 

 

记者/摄影：魏国谦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
22小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
10小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
9小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
4小时前
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮
时事热话
3小时前
警国安处首引用非法操练罪拘9男 检大量武器及爆炸品 揭新蒲岗工厦单位变军事训练场
突发
1小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
8小时前
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁
饮食
2025-12-11 18:48 HKT
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮
时事热话
5小时前