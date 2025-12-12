WTT香港总决赛｜香港首办WTT大获成功 乒总主席余国梁：为乒乓球发展抛砖引玉

12月10-14日一连五日在红馆举行的「WTT香港总决赛2025」是香港相隔6年再次举办国际级乒乓球盛事，更是首次举办WTT总决赛，香港乒乓总会主席余国梁（Tony)表示购票反应热烈，而且最近后数日的门票亦在短时间内售罄，令到信心大增，他也认为举办如此大型的赛事可为本地乒坛发展有抛砖引玉的帮助。

赛事为观众带来不一样的观赛体验

「WTT香港总决赛2025」今日进入第三日，每日人潮亦有明显增多，Tony表示对本次比赛的评价正面，他亦收到不少反馈表示今次的体验很不同，他表示：「第一啦，就好多人觉得嚟到依度，除咗睇一个比赛之余，𠮶个感觉系唔同，即系你见到嘅音响啊灯光啊，同埋佢俾到运动员就算出场、访问成个格局同形式，同我哋旧阵时喺诶唔同嘅比赛𠮶个体验都未必一样。」Tony也表示与以往举办的赛事相比WTT的娱乐性比较多，他说：「而家嘅科技可以做到个比赛嘅娱乐性好多，不论只而家有TTR啦佢嘅鹰眼啦亦都有所有电子屏幕啦咁成个格局同我哋旧阵时做世界赛事系唔一样啰，个场地都大咗好多啦。 」而入场人数方面他表示根据现有数据有近6成都是来自内地和外地球迷，有4成是本地球迷。

对本地乒坛发展带来抛砖引玉的作用

今次举办赛事吸引到不少观众到场观赛可谓大获成功，对此Tony被问到对香港乒坛发展有什么帮助时，他说：「成个乒乓球发展就唔系净系一个比赛可以做得到嘅，佢都系抛砖引玉啦， 今次我哋有好多教练，同埋好多年青嘅运动员嚟到，咁佢哋会感受得到乒乓球，现在𠮶个专业性系非常之强。 唔单止系技术层面上边，成个全面性嘅运动员都非常之强，亦都亦都睇到今次嘅奖金系130万美金嘅呢个，系对运动员嚟讲系一个好大嘅强心针。」WTT在未来2年亦会在香港举行，他也不排除考虑未来会移师至启德举行，但他亦强调红馆的体验已经很好，包括球迷的交通方面和临时搭建用作球员热身的副馆也大受球员好评。

记者/摄影：魏国谦