NBA｜独行侠盼艾荣一至一个半月内复出 管理层拟待回归后再评估交易方向

达拉斯独行侠后卫艾荣（Kyrie Irving）自3月因左膝前十字韧带撕裂长期缺阵，近日有报道指其康复进度理想，球队预计他有望在一个月至一个半月内复出。随著主将归队在望，独行侠管理层据悉将在其复出后，重新评估现有阵容及是否启动交易

据美媒Fadeaway World记者Nico Martinez消息，艾荣复原顺利，球队认为距离其今季首秀仅剩数周时间，初步计划于未来一至一个半月内重返赛场。艾荣于今年3月5日对帝王一役伤及左膝前十字韧带，随即赛季报销，今季至今未曾上阵，被视为独行侠战绩下滑的主因之一。

独行侠目前以9胜16负排在西岸第11位，开季表现未如人意。加上前总管夏利逊（Nico Harrison）于11月中旬离任，外界盛传球队或大幅调整阵容，甚至「开仓清货」。有美媒指球队倾向提前进入重建，将多名主力列入可交易名单以换取未来资产，市场上亦不时传出涉及安东尼・戴维斯（Anthony Davis）及奇利・汤臣（Klay Thompson）的流言。

另一方面，美国记者Tomer Azarly近日在Clutch Scoops谈及戴维斯的交易动向时表示，独行侠现阶段希望先观察现有阵容——待艾荣回归后再作判断，倘若就戴维斯能获得合适报价，届时不排除作出改变球队基调的操作。然而在艾荣未正式复出前，球队更倾向维持观望。