Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港总决赛｜WTT与乒总邀低收入家庭感受现场气氛 更与港乒新星陈颢桦、吴咏琳同乐

即时体育
更新时间：09:00 2025-12-11 HKT
发布时间：09:00 2025-12-11 HKT

「WTT香港总决赛2025」昨日正式开打，睽违六年再有国际级乒乓球赛事落户香港，WTT与中国香港乒乓总会亦借此机会，与香港社区组织协会合作邀请低收入家庭到场观赛和参观场馆旁的总决赛公园，更能与香港乒乓球新星陈颢桦和吴咏琳互动和观赛。

WTT邀低收入家庭到场与港乒坛新星一同感受气氛

WTT总决赛首次落户香港，更是香港6年后再次举办国际级乒乓球赛事，再度掀起香港乒乓球狂热，除了精彩的比赛外场馆旁亦设有总决赛公园，除了周边纪念品外亦设有小游戏和乒乓球桌令观众能够体验乒乓球的乐趣，WTT今次亦和乒总与香港社区组织协会合作邀请低收入家庭到场，并与港队新星陈颢桦和吴咏琳互动并传授球技，之后更一同观看黄镇廷/杜凯琹的混双赛事。吴咏琳表示之前在WTT Smash亦会设有类似的公园，但也没有时间去逛一逛，她说:「因为之前smash都会有呢啲公园嘅，但系就都冇乜去行过，所以第一次香港有呢个WTT Final都好开心，可以嚟同啲市民一齐去互动。」陈颢桦也表示自己以前比赛也没时间去逛公园，他更笑言今次自己实力未够未能进入Final，但他也很高兴能籍此机会来参观和与市民互动。

 

 

记者/摄影：魏国谦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
17小时前
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
16小时前
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
11小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
25分钟前
死大闸蟹︱已故男星乔任梁父亲食8只中毒入院 专家：2小时增菌22%
死大闸蟹有毒︱已故男星乔任梁父亲食8只入院 专家：2小时增菌22%
即时中国
2小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
18小时前
美国减息｜联储局减息0.25厘符预期  今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次
美国减息｜联储局减息0.25厘符预期  今月起购400亿美元国债 明年或仅减息一次
宏观经济
6小时前
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
影视圈
14小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
20小时前
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
饮食
17小时前