WTT香港总决赛｜WTT与乒总邀低收入家庭感受现场气氛 更与港乒新星陈颢桦、吴咏琳同乐

「WTT香港总决赛2025」昨日正式开打，睽违六年再有国际级乒乓球赛事落户香港，WTT与中国香港乒乓总会亦借此机会，与香港社区组织协会合作邀请低收入家庭到场观赛和参观场馆旁的总决赛公园，更能与香港乒乓球新星陈颢桦和吴咏琳互动和观赛。

WTT邀低收入家庭到场与港乒坛新星一同感受气氛

WTT总决赛首次落户香港，更是香港6年后再次举办国际级乒乓球赛事，再度掀起香港乒乓球狂热，除了精彩的比赛外场馆旁亦设有总决赛公园，除了周边纪念品外亦设有小游戏和乒乓球桌令观众能够体验乒乓球的乐趣，WTT今次亦和乒总与香港社区组织协会合作邀请低收入家庭到场，并与港队新星陈颢桦和吴咏琳互动并传授球技，之后更一同观看黄镇廷/杜凯琹的混双赛事。吴咏琳表示之前在WTT Smash亦会设有类似的公园，但也没有时间去逛一逛，她说:「因为之前smash都会有呢啲公园嘅，但系就都冇乜去行过，所以第一次香港有呢个WTT Final都好开心，可以嚟同啲市民一齐去互动。」陈颢桦也表示自己以前比赛也没时间去逛公园，他更笑言今次自己实力未够未能进入Final，但他也很高兴能籍此机会来参观和与市民互动。

记者/摄影：魏国谦