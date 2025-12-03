Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜快艇突发炒基斯保罗 传奇控卫21年生涯或突然划上句号

即时体育
更新时间：17:48 2025-12-03 HKT
发布时间：17:48 2025-12-03 HKT

今季重返快艇的基斯保罗（Chris Paul，又称CP3)上月23号宣布今季后将会退役，结束长达21年的生涯，当球迷对这位传奇控卫退役大感婉惜「睇得一场得一场」时，今日较早前ESPN记者杨米苏克（Ohm Youngmisuk导)报指快艇已与CP3解约，引起外界一片哗然。

CP3社交媒体暗示被裁后 快艇突然宣布已分道扬镳

现年40岁的CP3今季以一年360万美元的合约重回快艇，较早前已宣布今季将会是他的最后一年，为长达21年的NBA之旅划上句号，当球迷以为保罗将会在接下来开始他的退役巡游时，CP3突然今日较早前在社交媒体上发文表示刚发现被送回家，引发网民热议，之后ESPN记者杨米苏克在X上报导指出，经快艇总裁罗伦士法兰克（Lawrence Frank)的声明确认已与CP3分道扬镳，并重申没有人因战绩差责怪他，并感谢他的贡献。消息一传出球迷们纷纷声讨快艇的行为并不合理。

声明内容：「我们和保罗分道扬镳了，他将不再效力于球队。我们会与他共同规划职涯的下一步。

保罗是快艇队的传奇人物，他创造了历史。我想明确一点：没有人会因为我们表现不佳而责怪克里斯。我承认我们目前的战绩是我自己的责​​任。我们战绩不佳的原因有很多。我们感谢他为球队所做的贡献。」
 

