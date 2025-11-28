乒乓球│樊振东称去欧洲为远离不好的事 想有一次不同体验

在粤港澳全运会取得一金一银的乒乓名将樊振东，12月将会前往德国继续留洋。这名28岁星将接受访问，再次谈及自己留洋的决赛，他直言是为了令自己远离一些不好的事，有空间去调整一下，同时又可以体验不同的交化，就算结果不是完美都会乐在其中。

去留洋可远离不好的事

樊振东将会出发前往德国，向所属球会萨尔布吕肯报到，球队早前在推销门卷时表示，前者肯定会参加12月的3场主场比赛。他近日接受凤凰卫视节目《名人面对面》的专访，谈及离开国家到德国留洋的原因：「自己想去感受一下他们对乒乓的一种态度，或者说他们对乒乓的交化。现阶段算是一个相荒柔和的方式，让自己能够远去一些不好的事，有一些空间调整好吧﹗」

樊振东：不会执着结果是否完美

同时樊振东亦指最重要是留洋的过程，不会执着结果是否完美：「没有人能保证一定会好，但至少你加以客观、用心去感受，我觉得这是一次很好的体验吧﹗如果凡事只看最后的结果，忽略过程，就会很累。」