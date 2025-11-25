乒乓│WTT香港总决赛名单确定 国乒11人出战 王楚钦、孙颖莎领衔
更新时间：16:08 2025-11-25 HKT
发布时间：16:08 2025-11-25 HKT
发布时间：16:08 2025-11-25 HKT
刚周末WTT球星挑战赛马斯喀特站完成后，各项目的排名已经更新，WTT香港总决赛的名单已经落实。国乒总共有11人来港参赛，当中7人参加女子单打；4人出战男子单打；而林诗栋和蒯曼还会合作战混双。
国乒11人参加香港总决赛
1连5日的WTT球星挑战赛马斯喀特站周末完成，下一个WTT赛事就是下月10日至14日在香港举行的总决赛，男、女子单打积分头16位，以及混双前7名获得参赛资格。WTT周一正式公布各项名单，国乒队在女单有孙颖莎、王曼昱、陈幸同、蒯曼、王艺迪、陈熠和石洵瑶参加，排名最高的非国家球手是第3位日本张本美和，以及第7位澳门前国手朱雨玲。
孙颖莎领衔女单7人 男单4人王楚钦为首
男单方面，国乒队共有4人出战，包括王楚钦、林诗栋、邱党和向鹏，最大劲敌是排第3日的日本球手张本智和，以及法国的勒般兄弟。而林诗栋/蒯曼还会以排名第1的身份参加混双，港队组合黄镇廷和杜凯琹就以排名第5出战，余下还有一个东道主港队席位。
