Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全运会│王楚钦发文总结全运 自信有霸气：生涯未完，无人有资格去定义﹗

即时体育
更新时间：12:24 2025-11-24 HKT
发布时间：12:24 2025-11-24 HKT

王楚钦在刚结束的粤港澳全运，取得1金1铜，最想赢得的乒乓球男单赛事仅得铜牌，整届赛事亦2度不敌已退出世界排名的樊振东。这名25岁国乒领军人物沉淀2日后，周日在微博发言总结全运，自信有霸气称「没结束的生涯没有任何人有资格去定义它的结局」，表示有信心将来踏上颁奖台最高处，同时又将目标转向下月初的混合团体世界杯。

全运两次不敌樊接东

世界男单一哥王楚钦，今届全运剑指乒乓男单和男团金牌，可惜他在男单准决赛不敌已退出世界排名的樊振东，只得铜牌。而男团虽然如愿夺冠，但他在金牌赛再次不敌樊振东，领先一局下输1:3。赛后包括传奇球手邓亚萍在内的乒界人士，均指王楚钦与樊振东不在同一档次，后者明显更出色。

仍然自信有霸气

粤港澳全运上周五闭幕，王楚钦到周日于微博发文总结赛事，字里行间仍充满自信，首先一如既往以团队为先：「当一个四年的结束，更是为了下个阶段更好的开始，很开心为队伍贡献了自己一份力，大家都辛苦了，所有的遗憾且不遗憾都是最宝贵的财富，始终清醒，始终庆幸。」之后他亦霸气称：「还在路上，没没结束的生涯没有任何人有资格去定义它的结局」表示自己在将来仍有机会踏上颁奖台最高处。」

将参加混合团体世界杯

王楚钦还透露下一个目标：「成都见，我们再来」，成都见是指在11月30日至12月7日于成都举行的混合团体世界杯，这名25岁国手将领衔国家队出战。

王楚钦仍然充满自信。中新社
王楚钦仍然充满自信。中新社
王楚钦仍然充满自信。新华社
王楚钦仍然充满自信。新华社
王楚钦在今届全运曾2次不敌樊振东。新华社
王楚钦在今届全运曾2次不敌樊振东。新华社
王楚钦在今届全运曾2次不敌樊振东。新华社
王楚钦在今届全运曾2次不敌樊振东。新华社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前