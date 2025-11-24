Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│拓荒者27分大败予雷霆 杨瀚森意外展示潜力 射入地标三分球

即时体育
更新时间：11:33 2025-11-24 HKT
发布时间：11:33 2025-11-24 HKT

周一NBA，拓荒者作客联盟一哥雷霆，一如预料败阵而回，最终输95:122。然而他们却得到意外收获，由于球队于首节已大幅落后，令阵中的中国新星杨瀚森得到更多上阵时间，他亦把握机会展示自己的潜力，攻入生涯首个三分球，还展现大将之风阻止队友与对手的冲突。

外线开斋破心魔

拓荒者首节即落后21分，令比赛早早进入「垃圾时间」，年仅19岁的杨瀚森因此获得更多出场时间。他今仗上阵17分36秒，是加入联盟后新高，并在第二节射入NBA生涯首个三分球，大大增强信心。杨瀚森破心魔后越打越顺，末节他在低位单打雷霆中锋赫顿史甸时，施展出色的转身步法，灵巧地晃过对手后挑射得手，并搏得对方犯规，完成了一次精彩的「2+1」。除此以外，他亦与队友完成一次技惊四座的「拆你屋」，展现进攻才华。

SGA轻松入37分

除了在进攻端崭露头角，杨瀚森亦展现大将之风。双方球员在比赛间曾发生争执，他迅速上前，冷静地从后拉走暴怒的赫顿史甸，成功为紧张局势降温。全场比赛，杨瀚森11投3中，贡献8分、4个篮板、3次助攻、1次偷球及1次封阻，取得突破性表现。雷霆方面，当家球星基杰奥斯亚历山大(SGA)仅出场30分钟，就取得37分、7助攻，领军将今季成绩提升王17胜1负。

