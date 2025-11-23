Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

F1│拉斯维加斯站赛后爆巨变 麦拿仑双车违规被DQ 韦斯塔潘积分追平比亚斯迪

即时体育
更新时间：21:24 2025-11-23 HKT
发布时间：19:31 2025-11-23 HKT

本季一级方程式(F1)倒数第3站拉斯维加斯站今日(23日)上演，出现意想不到的剧情。红牛车手韦斯塔潘(Max Verstappen)胜出，麦拿仑双雄诺里斯(Lando Norris)和比亚斯迪(Oscar Piastri)分列第2和第4，在尚余2站下诺利斯夺车手总冠军的机会甚浓。可是国际汽联(FIE)随后宣布，两架麦拿仑战车因「底板磨损过度」而违规，双双被取消比赛成绩，令车手冠军之争瞬间悬念丛生！

韦斯塔潘智取诺里斯

今站排头位出赛的诺里斯，在第一弯道便出现防守失误，切线过度导致赛车冲出赛道，将领先位置拱手让予韦斯塔潘。经验老到的后者把握机会超前，更一放绝尘首先冲线，以超过20秒次差的距离封王，取得生涯第69次分站冠军。诺里斯得第2；另一麦拿仑车手比亚斯迪就第4名完成，平治的罗素第3。

麦拿仑双雄被DQ

然而，赛后数小时风云突变。技术团队经检查后，发现两架麦拿仑战车的底盘，皆未达9毫米的最低标准，FIA以他们明显违反了F1技术规则为由，取消诺里斯和比亚斯迪的成绩。本赛季法拉利战车亦曾于中国站遭遇同样情况被取消资格。

积分榜大洗牌 冠军现曙光

随著「麦记」双车成绩作废，累积366分的韦斯塔潘，在车手积分榜已追至与比亚斯迪同分，并列次席。而原本手握巨大优势的诺里斯，领先差距瞬间减半，仅剩24分。考虑到本赛季仅余两站（当中包含一场冲刺赛），合共有58个积分可供争夺，意味3位车手都有机会问鼎年度总冠军，形势变得微妙。

诺里斯自责 韦斯塔潘显霸气

诺里斯赛后对自己失误，被韦斯塔潘爬头仍耿耿于怀：「我的表现并不好，还出现了不应有的失误，而韦斯塔潘总是很稳定地输出，这是他能获胜的原因。」而韦斯塔潘则淡定表示，他只是抓住了全场仅有的一次机会，并谦虚地指出对手的赛车依然有优势，因此最后2个分站依然充满变数。

