Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

网球｜中网巡回赛香港站今日开幕 胡定欣伙拍国家网球好手大显身手

即时体育
更新时间：19:27 2025-11-23 HKT
发布时间：19:27 2025-11-23 HKT

云集中国网球好手的中国网球巡回赛建行（亚洲）香港站，明日在维多利亚公园网球场正式开打。今日在维园网球场举行开幕礼，有主办机构德天集团主席霍启山与文化体育及旅游局局长罗淑佩等嘉宾出席并进行剪彩仪式，随后更有艺人胡定欣亮相名人表演赛。

中网巡回赛香港站开幕　胡定欣伙拍中巡赛前冠军特日格乐献技

中网巡回赛香港站明日开打，今日在维园网球场展开盛大开幕礼。主办机构德天集团主席霍启山致词时表示，中网巡连续三年落户香港，是对香港举办大型体育活动能力的肯定。而协办的中国香港网球总会会长郑明哲则表示，今次比赛不单是香港网球总会创会以来、香港有史以来最高水平的网球比赛，也是香港网球发展的里程碑。

开幕典礼结束后，更有艺人胡定欣伙拍中巡赛前冠军特日格乐出战混双名人表演赛，迎战前香港首席女子网球运动员陈咏悠及中国网球新星肖霖昂的组合。比赛以一盘决胜负，最终胡、特组合以4：6不敌陈、肖组合，赛后亦大送亲笔签名网球予现场观众。

 

 

记者/摄影：魏国谦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
18小时前