网球｜中网巡回赛香港站今日开幕 胡定欣伙拍国家网球好手大显身手

云集中国网球好手的中国网球巡回赛建行（亚洲）香港站，明日在维多利亚公园网球场正式开打。今日在维园网球场举行开幕礼，有主办机构德天集团主席霍启山与文化体育及旅游局局长罗淑佩等嘉宾出席并进行剪彩仪式，随后更有艺人胡定欣亮相名人表演赛。

中网巡回赛香港站开幕 胡定欣伙拍中巡赛前冠军特日格乐献技

中网巡回赛香港站明日开打，今日在维园网球场展开盛大开幕礼。主办机构德天集团主席霍启山致词时表示，中网巡连续三年落户香港，是对香港举办大型体育活动能力的肯定。而协办的中国香港网球总会会长郑明哲则表示，今次比赛不单是香港网球总会创会以来、香港有史以来最高水平的网球比赛，也是香港网球发展的里程碑。

开幕典礼结束后，更有艺人胡定欣伙拍中巡赛前冠军特日格乐出战混双名人表演赛，迎战前香港首席女子网球运动员陈咏悠及中国网球新星肖霖昂的组合。比赛以一盘决胜负，最终胡、特组合以4：6不敌陈、肖组合，赛后亦大送亲笔签名网球予现场观众。

记者/摄影：魏国谦