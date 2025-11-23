NBA｜字母哥缺阵活塞屠「鹿」破对赛连败心魔 取12连胜差一场平队史纪录

活塞锐不可挡，周六NBA作客缺少王牌「字母哥」安迪杜古普的公鹿，凭借当家球星根宁咸交出准三双的全能数据，加上全队手感火热，最终赢129:116，豪取12连胜，继续在东岸领跑，与队史传奇纪录只差一场迈进。

赢公鹿赶走心魔

活塞今仗赢得轻松，核心根宁咸再次打出领袖风范，全场18投10中，高效贡献29分、10助攻及8篮板，完美掌控比赛节奏。在他穿针引线下，活塞团队进攻如水银泻地，全队投射命中率高达惊人的62%。更利好消息是，两名猛将积极艾维及哈里斯今场伤愈归队，立即为板凳提供火力，教练碧加史达夫透露根宁咸赛前特意激励全队，要一举终结对公鹿的13场对战连败走势，最终成功打破心魔。

12连胜创15年新高 冠军吉兆浮现

这场胜利为活塞写下近15年最长连胜纪录，距离追平队史最长的13连胜仅一步之遥。值得一提的是，活塞队史上两次达成13连胜的球季（1989-90及2003-04），最终都成功封王，令今次连胜之旅充满「冠军祥兆」的意味。活塞下仗将作客印第安纳挑战溜马，全队上下力争追平这项光荣纪录。

公鹿缺「字母哥」陷低潮 吞4连败

反观主队公鹿在绝对核心「字母哥」因伤连续2场缺阵下，整体实力大打折扣。尽管后备上阵的罗连斯攻下全队最高的24分，内线主力波迪斯亦有18分进帐，但仍无法弥补巨星缺阵的攻守真空。公鹿此役过后惨吞4连败，今季胜率更首度跌破50%。