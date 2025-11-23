NBA│基斯保罗宣布今季后退役 结束21年NBA生涯 无冠成最大遗憾

被誉为当代「控卫之神」的基斯保罗（Chris Paul，又称CP3）周六在社交媒体宣布，今个球季将是其职业生涯的「最后一舞」，为长达21年的NBA旅程划上句号。这位纵横球场多年的40岁传奇后卫，虽然个人荣誉无数，但生涯最大遗憾，是未能一尝总冠军滋味。

周六宣告季尾退役

现年40岁的基斯保罗，今夏以一年360万美元的合约，重返于2011至17年曾经效力过的洛杉矶快艇，并与旧队友格芬（Blake Griffin）及迪安祖佐敦（DeAndre Jordan）再次并肩作战。当时他形容重返快艇是「毫不需要思考的决定」，但未有确定是否最后一季。然而，球季展开一个多月后，保罗周六在Instagram上发布一段名为「My Way」的生涯精华短片，并写道：「多么精彩的一段旅程……仍然有很多目标……非常感恩能迎来最后一季！」正式确认本季后将会高挂球靴。

「控卫之神」荣誉数不尽

保罗的职业生涯极其辉煌，曾12次入选明星赛、11次入选年度最佳阵容、9次入选年度防守阵容，更是NBA的75大球星之一。他以顶尖的控球技巧、卓越的组织能力和超卓的篮球智商见称，生涯5度成为助攻王、6度成为偷波王。目前，他是NBA现役球员中助攻和偷波总数的领先者，历史排名亦仅次于爵士名宿史托顿（John Stockton），成就斐然。

冠军指环成唯一遗憾

可惜的是，纵使个人数据亮丽，保罗的争冠之路却异常崎岖。他曾带领多支球队杀入季后赛，其中在太阳时期更首度闯进总决赛，但始终与冠军指环擦身而过。今季重返快艇，球队战绩暂为4胜11负，而保罗上阵时间大减，场均仅得2.5分及3.3次助攻。值得一提，随著保罗宣布退役，2008年北京奥运「梦八队」的成员中，只剩下勒邦占士（LeBron James）仍然在阵。

CP3今季长居后备。美联社

