Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超联｜谢家荣澄清没有唔想为港队上阵 韦斯活疑似讲大话

即时体育
更新时间：17:45 2025-11-22 HKT
发布时间：17:45 2025-11-22 HKT

港队于亚洲杯外围赛生死战主场1:2负新加坡，失落决赛周席位。该仗港队教练韦斯活起用已届41岁的门将王振鹏担任正选，而不是26岁的大埔门将谢家荣，赛后受到质疑，而韦斯活解释是谢家荣因压力而放弃上场。谢家荣今天于港超大埔对东区赛后，澄清不会因为压力而退缩，莫非韦斯活是讲大话？

对于上仗港队对新加坡韦斯活选用王振鹏把关而非谢家荣时，韦斯活赛后表示曾与谢家荣谈过，并指对方在叶鸿辉受伤后受压力，而韦帅亦表示希望选一个经验较多的门将。今场港超大埔对东区赛后。
谢家荣回应与韦斯活说法不相乎
记者诣问谢家荣：「回应吓韦斯活话你因为阿辉伤咗之后有压力，首先你有无咁讲过，成件事系你既角度系点？」
谢家荣回答：「无啊，其实每一场波都有压力，今场波都有压力，有得踢既话我点都想踢，最后系教练选择，都无乜野需要再讲，我既答复就系咁样。压力一定有，场场波都有，讲真，亚冠2有、港超有，每场波有唔同既压力，要出场既话我唔会有退缩既情况。」
记者问：「即系新加坡个场你都想踢？」
谢家荣答：「一定想，个个都想，唔会有人话唔想踢，就系咁，thank you！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
18小时前