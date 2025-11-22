港超联｜谢家荣澄清没有唔想为港队上阵 韦斯活疑似讲大话

港队于亚洲杯外围赛生死战主场1:2负新加坡，失落决赛周席位。该仗港队教练韦斯活起用已届41岁的门将王振鹏担任正选，而不是26岁的大埔门将谢家荣，赛后受到质疑，而韦斯活解释是谢家荣因压力而放弃上场。谢家荣今天于港超大埔对东区赛后，澄清不会因为压力而退缩，莫非韦斯活是讲大话？

对于上仗港队对新加坡韦斯活选用王振鹏把关而非谢家荣时，韦斯活赛后表示曾与谢家荣谈过，并指对方在叶鸿辉受伤后受压力，而韦帅亦表示希望选一个经验较多的门将。今场港超大埔对东区赛后。

谢家荣回应与韦斯活说法不相乎

记者诣问谢家荣：「回应吓韦斯活话你因为阿辉伤咗之后有压力，首先你有无咁讲过，成件事系你既角度系点？」

谢家荣回答：「无啊，其实每一场波都有压力，今场波都有压力，有得踢既话我点都想踢，最后系教练选择，都无乜野需要再讲，我既答复就系咁样。压力一定有，场场波都有，讲真，亚冠2有、港超有，每场波有唔同既压力，要出场既话我唔会有退缩既情况。」

记者问：「即系新加坡个场你都想踢？」

谢家荣答：「一定想，个个都想，唔会有人话唔想踢，就系咁，thank you！」