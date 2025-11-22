利雅得桌球锦标赛｜赵心童击败罗拔臣封王 一日双杀世界第一第三含金量十足

中国桌球名将赵心童在2025利雅得桌球锦标赛上演王者归来！这位应届世界冠军在煞科日展现惊人体力和顶级状态，一日之内连胜卓林普和罗拔臣两位世界前三高手，以含金量极高的表现，捧起个人今季首个冠军奖杯，并豪取25万英镑（约254万港元）奖金。

点击观看片段

霸气复仇 用球杆回应「10%论」

今次夺冠之路，赵心童首先要面对的是世界排名第一的「准神」卓林普。就在上周的冠中冠赛事，赵心童在领先下被对方逆转，卓林普赛后更语出惊人，称自己「大概只发挥了10%的水平」便足以取胜，言论引起极大回响。

言犹在耳，两人今站在四强狭路相逢。赵心童用场上表现作出最有力回击，以4-3成功逆转，完美上演「一箭之仇」的复仇好戏，昂首杀入决赛。

决赛胜率100% 轰生涯第四冠

仅仅休息一小时后，赵心童于决赛便要硬撼世界第三的「澳洲天王」罗拔臣。面对强敌，赵心童火力全开，全场轰出两杆130+及一杆50+的精彩表现，最终以5-2击败罗拔臣强势封王。而赵心童职业生涯历来四次闯入决赛全部成功捧杯，决赛胜率达到完美的100%，足证其强大的心理质素。

谦虚回应 难忘沙特球迷热情

赛后，这位新科冠军表现得相当谦虚，他表示：「我一直特别期待这场决赛，能和罗拔臣这样出色的球员在决赛对垒，我真的很开心。无论最终谁胜，我都特别高兴。」首次到访沙特参赛，赵心童对当地的热情留下深刻印象：「太美妙了，这一周我永远不会忘记。我看到很多人在支持我，也真切感受到了这里的热情，非常感谢大家。我会专注于接下来的比赛，希望会越来越好。」

