NBA｜速龙NBA杯140:110大胜巫师 提前锁定队史首次淘汰赛席位

即时体育
更新时间：14:48 2025-11-22 HKT
发布时间：14:48 2025-11-22 HKT

周五NBA杯东岸A组速龙主场迎战巫师，目前东岸排名第二的速龙状态大勇赛前已录5连胜，今场有英格林(Brandon Ingram)同巴列特(RJ Barrett)双攻入24分助球队以140:110大炒巫师，率先锁定NBA杯的8强席位，今次亦是速龙队史首次晋级NBA杯的淘汰赛。

速龙轻取巫师 提前晋级队史首次NBA淘汰赛

目前东岸排名第2的速龙周五在NBA杯主场迎战榜尾的巫师，今场速龙在开局就控制比赛节奏，中场时已经以58:47保有 10 分优势，在第三节更大爆发单节狂攻48分，将差距迅速拉开，巫师虽然尝试反击，但分差过于巨大，最终以110:140吞下大败。速龙目前小组中3战全胜提前锁定八强席位，更是在NBA杯成立以来队史第一次晋级淘汰赛。今仗速龙5人得分上双尤其是英格林和巴列特更为亮眼，英格林攻下 24 分、8 个篮板、6 次助攻展现全面能力，而巴列特则攻入24分、8个篮板，而巫师方面有麦高伦(CJ McCollum)攻入20分、3个篮板和3个助攻。

