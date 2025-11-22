赛艇｜许咏淇伙拍张蔻儿出战「海上马拉松」目标冲破4小时 开启新旅程

由香港游艇会主办的「宝马海岸赛艇香港环岛大赛」今明两日于铜锣湾吉列岛开枪，港队赛艇代表许咏淇（Winky）将伙拍新拍档张蔻儿出战女子双人双桨。作为连续六年参赛的「六朝元老」，Winky坦言今年目标依然是争标，同时剑指四小时大关，盼与新拍档齐写新里程，形容是「新旅程的开始」。

自2019年起，许咏淇年年参与环岛大赛。她去年在最后十多公里脚抽筋下仍顶住完成，以4小时02分11秒冲线，勇夺女子双人组桂冠。今年许咏淇将伙伴新搭档张蔻儿再次出战「女子双人双桨艇」项目，作为「六朝元老」，Winky表示今年的目标继续是争第一，但同时希望继续冲击4小时的纪录。

Winky表示今年会在补给与恢复上做足功夫，昨晚更特意做按摩治疗，并预备防抽筋营养补给：「去年尾段抽筋，与休息不足、营养不够有关，今年会特别留意，希望把握机会破纪录。」

全程45公里、被誉为「海上马拉松」的环岛赛，对体能与意志都是硬仗。Winky笑言连续六年参赛「真系辛苦」，但冲线时的成就感难以取代：「你付出越多，成就感就越大。」她补充自己钟情挑战与划艇运动，特别热爱海岸环境：「关于海岸的比赛，我都会报名。」

今年她与港队队友张蔻儿首次在女子双人双桨正式合作，二人以往同队训练、默契不陌生。Winky大赞张蔻儿属力量型选手，对拍档充满信心：「我觉得这是一个新旅程的开始，我好期待。」

全运会昨晚煞科，港队赛艇今届表现不俗。虽未有出战今届赛事，Winky指全程关注队友，为港队击败多名强手感到兴奋：「以前同内地各省好手比赛觉得好难赢，今次她们努力争气，我替她们开心。」展望2028年洛杉矶奥运新增海岸赛艇项目，Winky表示若有机会参与会是莫大荣幸，但强调现阶段专注当下：「而家讲仲太早，我会保持对划艇的热情，继续加倍努力训练。」

记者：杨功煜