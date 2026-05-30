莫雷拉「禾道丰」「锐行星」

方厩主帅莫雷拉于最近三个赛马日合共赢出六场头马，手风全面回顺。明日沙田马场举行季内最后一次日赛，其八匹坐骑各具实力，他接受查询时亦表示，多驹近绩良好，希望届时能够发挥出水准，为自己和方嘉柏带来头马进帐，其中「禾道丰」和「锐行星」两驹最具争胜机会。

禾道丰争取二捷

「禾道丰」今季初出爆冷赢马，之后再跑两场亦分别得第三和第四。

「禾道丰」今季初出爆冷赢马，之后再跑两场亦分别得第三和第四，明日此驹再攻千二米，莫雷拉说：「现年三岁的『禾道丰』能够初出即胜，证明具有良好质素，即使之后再出受负重磅影响，依然走得接近。如今再跑赢马路程，虽然仍要负重磅上阵，但马儿目前具备良好状态，而且跑过三场之后，成熟程度也续有进展，加上排四档，有助起步后争取遮挡留力，『禾道丰』有望克服障碍，全力争取今季第二场头马。」

锐行星收复前失

「锐行星」上仗在新马赛跑第二。

「锐行星」上仗在新马赛跑第二，相隔三周之后，明日列阵头场千二米新马赛，骑者分析说：「『锐行星』质素良好，可是需要更多时间成熟进步，所以上场牠初出即能够跑第二，演出尚算令我满意。赛后此驹操练正常，日前我策骑牠弹草闸，沿途走势畅顺，状态必较前进步。今次牠再跑新马赛，即使要遇上上场击败牠的『鹊桥飞升』，但彼此的负磅跟上场不同，而且今场竞赛路程加长二百米，相信对『锐行星』更为合适，希望届时能够收复前失。」

最后，莫雷拉表示「福进」上阵以来未尝上名，但除了其中一场赛后被发现健康有问题之外，其余几仗均走得接近，演出尚非太差。今次「福进」回师一千米直路赛，以其初出跑此程得第四的表现估计，应该可以胜任，希望届时牠能够发挥出应有的速度，走入前列一席归。

文杰

