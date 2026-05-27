马场密探048｜「穿甲金鹰」捧苏特恩杯

练马师廖康铭守斋五个赛马日后，今晚全面岀击，首先「星之愿」及「高高至高」跑第三，接着第四场「天下宠儿」跑第二，之后在第五场终于凭「穿甲金鹰」赢马捧走苏特恩杯，令他在练马师王积分表上以二十六分领先。

赛后廖康铭说：「『穿甲金鹰』以往排外档才留后，今场排好档，复制上场跟前跑守好位，马儿在进步中。我会尽力争冠军，近几次赛事常跑位置，今期终于再赢马，感到很高兴。」

潘顿策骑「穿甲金鹰」胜出在港第1999场头马，暂时只欠一场便成功迈向在港2,000W壮举。

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