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马场密探048｜「捷足奔驰」在港首捷

马圈快讯
更新时间：19:37 2026-05-27 HKT
发布时间：19:37 2026-05-27 HKT

去年十二月转投姚本辉马房的「捷足奔驰」，上场在田草千八米跑第二，今晚转战谷草第二场五班二千二百米长途赛，鞍上人田泰安选择在中段发力，结果直路上犹有余劲，以三又四分三马位抛离对手，亦以二点九倍大热门赢得在港首场头马。

赛后练马师姚本辉说：「『捷足奔驰』持续进步，此马比较迟熟，路程方面以千八米至二千二百米最合。由于『捷足奔驰』跑得比较少，里程未尽，加分后如果升上四班，应该仍有竞争能力。我对于此马能够赢近四个马位，感到非常惊喜。」

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