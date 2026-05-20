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马场密探048｜「皇金合」丁厩达标

马圈快讯
更新时间：19:03 2026-05-20 HKT
发布时间：19:03 2026-05-20 HKT

今晚快活谷头场五班谷草一千米，丁厩的「皇金合」回师上名路程，终于起步守在前领马后面位置，入直路在骑师金诚刚策骑下岀头，赢得本身在港首场头马，练马师丁冠豪亦取得今季第十四场头马，正式毕业。

丁冠豪今晚头场凭「皇金合」赢马，取得今季第十四场头马，毕业上岸。丁冠豪说：「『皇金合』表现稳定，只是常常抽不到好档位，此马其实跑快活谷比较好，但一定排内档才可跑出水准。我为此马报跑沙田，是希望用女见习骑师袁幸尧减十磅跑，但始终沙田直路长不太合此马发挥，因此今场回师快活谷，更合发挥，顺利取胜。」

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