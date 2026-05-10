田泰安「胜在当下」「一起美丽」
更新时间：17:30 2026-05-10 HKT
发布时间：17:30 2026-05-10 HKT
发布时间：17:30 2026-05-10 HKT
骑师田泰安最近手风转顺，昨日策骑「一舖掂晒」爆大冷取胜，已经连续三个赛马日交出头马，周三跑马地夜赛，他虽然暂时卜定五匹坐骑列阵，但他扬言自己依旧全力以赴，争取头马进帐，今战坐骑则以「胜在当下」和「一起美丽」两驹最具争胜机会。
胜在当下收复前失
罗厩「胜在当下」最近由田泰安接手，刚战在谷草千二米全程快放，至终点才被对手越过得第二，周三晚人马再跑此程，骑者分析说:「近期『胜在当下』成熟进步，阵上能够顺利发挥牠在晨课和试闸时展示的速度，上场牠亦只是仅负对手，本身演出已较前明显进步，日前我再策骑牠快跳，马儿给我的感觉良好，目前正处良好作战状态，今次此驹再跑谷草短途，临场将再尝试采用主动跑法，发挥本身速度，希望能够收复前失，赢回一场头马。」
一起美丽正值大勇
蔡厩「一起美丽」上季曾在田泰安胯下上名，周三晚他将再伙拍此驹，竞逐二班一六五零米，他说:「从『一起美丽』近期表现证明，牠的状态正值大勇，早前两度上名后，刚战赢出头马，今次此驹升二班出赛，对手无疑更强，但是负磅骤减十七磅，而且季尾阶段，难得此马状态仍勇，且跑此程亦有赛绩支持，所以『一起美丽』在此仍具足够条件争胜。」
最后，田泰安表示最近没有在晨课期间策骑「佳福驹」操练，对此马状态了解不多，但牠今季曾策驹该驹赢马，即使该驹目前评分较当时高，今次出赛形势并非太有利，惟马儿跑谷草中距离最正宗，加上近期阵上演出亦不俗，即使未有上名，但亦所负不远，临场只要跑出水准，未尝不可走入前列一席。
文杰
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