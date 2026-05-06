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马场密探048｜「大番薯」今季第四捷

马圈快讯
更新时间：22:12 2026-05-06 HKT
发布时间：22:12 2026-05-06 HKT

廖康铭马房的「大番薯」，今季大熟大勇，今晚回师最正宗的泥地千二米，终于在骑师霍宏声胯下击败「逍遥人生」，赢得今季第四场头马。廖康铭则以五十二场头马，在练马师龙虎榜上领先。

赛后「大番薯」马主罗文滔说：「『大番薯』上季尾赢五班时，我已经觉得牠已经表现得很好，当初真是没有想过牠今季可以更进一步，季内赢了四场后，真是意料之外。廖康铭成功把『大番薯』的状态一直维持勇锐，保养得宜，应记一功。今仗负一三五磅挂头牌，我都有少少担心马儿可能会有点辛苦，可能上场也负一三四重磅，马儿有了适应重磅的经验，有助今仗的发挥，牠今仗负重磅取胜，表现令我感到非常惊喜。」
 
练马师廖康铭说：「我一直都低估『大番薯』，上季马儿赢了五班后，我没有想过此马今季仍然可以赢到四场马，马儿一次又一次给我惊喜，今场取胜后，下场升上三班，负轻磅上阵，我也不排除牠可能或再交出进步表现。」

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