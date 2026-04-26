马场浮世绘│「嘉应高升」20连胜 孭9444万元W票

今日冠军赛马日首场一级赛，香港速度系列尾关主席短途奖，目前全球最高分马「嘉应高升」在阵，照例被捧成1.05倍一面倒大热门，结果该驹起步后守在第三位，入直路一鞭不施之下，轻松越过对手，以四又四分一马位之先胜岀，同时以一分零七点一秒时间，连续第三次刷新田草千二米场地纪录时间，表现令马迷喝采。

「嘉应高升」今日胜出主席短途奖后，除完成二十连胜的创举外，更是连续两季胜出香港速度系列的三关赛事，对上一匹能做到的是前马王「精英大师」。

今日第五场主席短途奖的独赢投注额高达97,149,233元，较「嘉应高升」上仗出战短途锦标时的63,827,805元更多，可说是空前盛况；而投注在「嘉应高升」身上的注码更高达94,440,420元，占独赢彩池97.2%；这亦是这匹马王连续六仗以1.05倍的独赢赔率胜出，要令马会蚀水。

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