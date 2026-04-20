布浩荣热切期待在港客串
更新时间：12:05 2026-04-20 HKT
发布时间：12:05 2026-04-20 HKT
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澳洲骑师布浩荣将于本周三谷草赛事作地标战，当晚获得七匹坐骑，在港开展客串期首天分别为「红逸舍」、「天火同人」、「竞骏非凡」、「历险大将」、「电讯骄阳」、「真心传奇」、「赢玥」主辔，或有机会在港首战即打响头炮。
布浩荣对今次来港客串诚意十足，他于三月十日专程来港试闸，了解香港赛马模式。当天布浩荣收操后，与马会赛马事务执行总监夏定安、受薪董事贝义理言谈甚欢，并应本报记者要求一起合照。布浩荣说：「我十分感谢香港赛马会给予我机会，我非常期待在香港展开客串期，若然如愿获得理想成绩，也渴望能长期留港发展。」
另外，马会社交平台都有邀请布浩荣接受访问，他形容其策骑风格是一位相当冷静、进取但放松的骑师，而香港气氛的炽热，最令他感到吸引。
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陈嘉甜
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