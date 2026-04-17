连达文力争扬威日本二千坚尼

澳洲骑师连达文将于周日（4月19日）在日本中山竞马场伙拍「马上特技」出争日本二千坚尼（2000米一级赛），力争首次扬威此赛，在高达四亿三千四百万日圆（约合二千一百三十万港元）的总奖金中分一杯羹。

连达文过往曾多次在日本作短期客串，至今已在当地攻下六项一级赛，成绩十分优异。此外，他也曾于2019年分别策骑两匹日本佳驷「白朗冰川」及「雍容白荷」胜出澳洲两项最受瞩目的大赛考菲尔德杯（2400米一级赛）及觉士盾（2040米一级赛）。

连达文迄今在日本胜出的一级赛包括有马纪念赛（2500米）及维多利亚一哩赛（1600米），但从未攻下日本二千坚尼。日本二千坚尼是日本三冠大赛的首关赛事，其余两关同为一级赛，分别为日本打吡大赛（2400米）及菊花赏（3000米）。

连达文曾于2023年策骑「键琴高奏」攻下日本打吡大赛，今次则有机会伙拍父系出自2019年此赛盟主「农神节庆」的「马上特技」在日本二千坚尼封王。

「马上特技」上仗于去年12月角逐朝日杯未来锦标（1600米一级赛），最终在黏地上击败Diamond Knot及「实力牌型」等强敌奏凯，其后一直休赛。此驹将于本周末的复出战首度挑战2000米途程，并力争成为继2013年的「标志名驹」后首匹包办朝日杯未来锦标及日本二千坚尼冠军的赛驹。

练马师吉冈辰弥看好「马上特技」的长力能应付今仗途程，他说：「从马儿的训练表现来看，只要牠能稳定走势及沉著应战，我认为牠足以应付2000米途程。」

「出战朝日杯之前，我们曾与牠作出不同尝试，但现在再没有那种情况，因此我们不会作任何不必要的调整。从体重及肉眼所见，马儿的肌肉更发达，心智也成熟了许多。」

「马儿受催策后全速上前的感觉（与『农神节庆』）十分相似。牠的父亲个性非常温驯直率，有别于『西沙里奥』的部分子嗣，而『马上特技』在这方面与『农神节庆』如出一辙。」

「马上特技」今仗将要面对的强敌包括去年希望锦标（2000米一级赛）盟主「洛夫琴山」。「洛夫琴山」上仗于2月在东京复出竞逐共同通信杯（1800米三级赛），但只能在头马「天狼煌煌」之后跑入季席。

「洛夫琴山」的练马师杉山晴纪认为，马儿角逐共同通信杯时于中段过于急进，今仗应可交出更佳表现。

杉山晴纪说：「马儿起步迅速，但过于抢口，难以保持稳定走势，以致跑来不太顺畅。不过，牠在最后三化郎（600米）造出33.4秒，所以即使牠的走势欠顺，但整体表现已相当不错。」

除了上述各驹外，今仗有力争胜的参赛马还包括「清洁能源」、「天狼煌煌」、「爱丁堡」、「海外小城」、「素朴派」及「摩天疾风」。

日本二千坚尼（2000米一级赛）编为海外赛事第二组第一场，将于香港时间4月19日（星期日）下午二时四十分开跑。