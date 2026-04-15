主席短途奖岳品贤期待「北美勇族」持续有进 有力挑战「嘉应高升」

练马师岳品贤从练日子尚短，但已训练过多匹顶级佳驷，深明就算赛事形势一强独大，也不应惧怕挑战。



派马于富卫保险冠军赛马日（4月26日星期日）的主席短途奖（1200米一级赛）中挑战力争二十连胜的全球最佳短途赛驹「嘉应高升」，可说是无可比拟的艰巨任务，但岳品贤也毫不退缩，将派出麾下出赛经验较浅的「北美勇族」出争这项总奖金高达二千四百万港元的大赛。



岳品贤现年二十七岁，出身自爱尔兰其中一个最著名的赛马家族，父亲是岳伯仁，兄长则是岳本贤。这位来自叠柏尼的练马师从骑时曾两度荣膺爱尔兰冠军骑师，于六年前取得练马师牌照，至今已胜出九项一级赛。

岳品贤现年二十七岁，出身自爱尔兰其中一个最著名的赛马家族，父亲是岳伯仁，兄长则是岳本贤。这位来自叠柏尼的练马师从骑时曾两度荣膺爱尔兰冠军骑师，于六年前取得练马师牌照，至今已胜出九项一级赛。



他训练的赛驹不足一百匹，去年10月作出新尝试，派马远征美国德尔马马场，成功攻下育马者杯两岁雌马草地大赛（1600米一级赛），其后又带同「北美勇族」远征中东，现时希望继续在出战海外赛事方面再取佳绩。



岳品贤说：「取得佳绩是件好事，而这次是进军国际重要赛事的其中一步，我很期待看到结果如何。『北美勇族』是匹好马，看来仍正在进步中。」

现年四岁的「北美勇族」(图) 是「活顿镇」的子嗣，迄今十一仗两捷，去年于皇家雅士谷赛期的泽西锦标（1400米三级赛）中跑入位置。

「马儿先后在阿布达比金杯（1600米表列赛）及1351草地短途锦标（1351米二级赛）中跑获季军，但我一直希望让牠回师短途赛。马儿在家乡出赛时速度锐利，但在一哩赛中也持续交出佳作。我们现在需要作出取舍，让牠回师六化郎（1200米）途程，且看马儿表现如何。」



岳品贤对香港马王「嘉应高升」的敬佩之情溢于言表。



岳品贤说：「我们清楚知道『嘉应高升』堪称是完美的赢马机器，牠的各方面表现均令我印象深刻。牠跑法机动，看来实在无可匹敌。」



「『嘉应高升』具备相当前速，然后又会放松竞跑，尤其是在这条牠非常熟悉的跑道。牠看似毫无弱点，要击败牠是一大挑战，但今仗看来出赛马匹数目不满额，即使在『嘉应高升』之后过终点，奖金仍十分可观。」



他续说：「说到底，牠们都是纯种赛驹，也可能会有表现失准的时候。肯定的是，如果我们不参赛，就没有机会争胜。」



今年初，「北美勇族」被Sue Magnier及岳品贤的母亲Annemarie O’Brien出售予现时马主Muhaideb A Almuhaideb，并于2月在沙特阿拉伯的维雅德马场首度代表新马主出赛。该马主将由Khalid Mishref代表出席在沙田马场举行的富卫保险冠军赛马日。



现年四岁的「北美勇族」是「活顿镇」的子嗣，迄今十一仗两捷，去年于皇家雅士谷赛期的泽西锦标（1400米三级赛）中跑入位置。岳品贤看来对今仗颇为乐观，最后表示：「『北美勇族』在阵上走势良好，从未看似欠缺速度。沙特阿拉伯一仗的赛绩如今看来水准非常高。」