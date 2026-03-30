田泰安「伶俐骉驹」「上市魅力」

田泰安近期表现较沉寂，幸好周三晚沙田泥地夜马，其坐骑实力不俗；今晨他收操后表示，希望今战能打破闷局，其中今季表现突出的「伶俐骉驹」和新胜的「上市魅力」，将是其主要争分筹码。

伶俐骉驹路合态勇

「伶俐骉驹」今季转投桂厩后，至今八战取得三冠四亚。

出战第四场四班千二米的「伶俐骉驹」，今季转投桂厩后，至今八战取得三冠四亚，演出既佳且准；周三晚再跑赢马路程泥地千二米，田泰安说：「相信今季开始时，大概没人预期『伶俐骉驹』能有如此突出表现，这绝对是桂福特和其马房团队的功劳。日前我再策骑牠操练，其走势仍畅顺有力，难得连拼多仗后，仍可维持良好状态。周三晚此马再跑泥地千二米，即使负磅非轻，我仍希望牠可凭路合态勇再次拼入三甲。」

上市魅力争取连捷

「上市魅力」上仗易配田泰安即在泥地一哩爆冷赢马。

列阵第二场五班一哩的「上市魅力」，季内连拼多仗不逞，但上仗易配田泰安即在泥地一哩爆冷赢马，周三晚原装配搭再跑同程，骑者说：「上仗『上市魅力』改以前领方式竞逐，取得良好成效，其实跑法主动的赛驹，往往在泥地赛可占得优势；今仗牠再跑泥地一哩，只负一二一磅，不足以构成压力，倘若情况许可，我将再尝试采取同一战略，希望能替牠争取连捷。」

文杰