Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田泰安「伶俐骉驹」「上市魅力」

马圈快讯
更新时间：18:52 2026-03-30 HKT
发布时间：18:52 2026-03-30 HKT

田泰安近期表现较沉寂，幸好周三晚沙田泥地夜马，其坐骑实力不俗；今晨他收操后表示，希望今战能打破闷局，其中今季表现突出的「伶俐骉驹」和新胜的「上市魅力」，将是其主要争分筹码。

伶俐骉驹路合态勇

「伶俐骉驹」今季转投桂厩后，至今八战取得三冠四亚。
「伶俐骉驹」今季转投桂厩后，至今八战取得三冠四亚。

出战第四场四班千二米的「伶俐骉驹」，今季转投桂厩后，至今八战取得三冠四亚，演出既佳且准；周三晚再跑赢马路程泥地千二米，田泰安说：「相信今季开始时，大概没人预期『伶俐骉驹』能有如此突出表现，这绝对是桂福特和其马房团队的功劳。日前我再策骑牠操练，其走势仍畅顺有力，难得连拼多仗后，仍可维持良好状态。周三晚此马再跑泥地千二米，即使负磅非轻，我仍希望牠可凭路合态勇再次拼入三甲。」

上市魅力争取连捷

「上市魅力」上仗易配田泰安即在泥地一哩爆冷赢马。
「上市魅力」上仗易配田泰安即在泥地一哩爆冷赢马。

列阵第二场五班一哩的「上市魅力」，季内连拼多仗不逞，但上仗易配田泰安即在泥地一哩爆冷赢马，周三晚原装配搭再跑同程，骑者说：「上仗『上市魅力』改以前领方式竞逐，取得良好成效，其实跑法主动的赛驹，往往在泥地赛可占得优势；今仗牠再跑泥地一哩，只负一二一磅，不足以构成压力，倘若情况许可，我将再尝试采取同一战略，希望能替牠争取连捷。」

文杰

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
被告陈钧濬判监8年半。
01:25
消防员迷奸女网友重判监禁8年半 官斥故意不戴套以达致欲念满足 「非一时冲动或情不自禁」
社会
4小时前
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
社会
6小时前
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
影视圈
6小时前
天文台实时图片
网传西贡黄雨期间疑现水龙卷 天文台澄清：近距离雨点影像
突发
3小时前
宏福苑听证会︱今续有7名居民作供 消防承办商证人首出庭
宏福苑听证会︱居民于大火中失去父母：外界指控「贪得无厌」 我们「贪」的只是真相、公义︱持续更新
社会
6小时前
报复社会？︱网传铲泥车冲北京集市致多人死 司机遭民众暴打
00:43
报复社会？︱网传铲泥车冲北京集市致多人死 司机遭民众暴打
即时中国
8小时前
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
饮食
7小时前
星岛申诉王｜高级婚宴包$1,200竟被嗌「倒贴」？新人追$600惹众怒 婚礼策划师：礼金以心意为先
星岛申诉王｜包$1,200人情被新人追补$600「差价」 婚礼策划师拆解2026年人情公价
申诉热话
3小时前
荃湾巴士男图阻打尖挨打 彪悍大叔疯狂压颈锁喉 两败俱伤齐被捕｜Juicy叮
荃湾巴士男图阻打尖挨打 彪悍大叔疯狂压颈锁喉 两败俱伤齐被捕｜Juicy叮
时事热话
7小时前
家长带小童港铁跳闸 被围截细路爆喊 网民轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮
家长带小童港铁跳闸 被围截细路爆喊 网民轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮
时事热话
10小时前