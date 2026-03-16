今届四岁马系列，原本八届冠军骑师潘顿面对幸福的烦恼，起初有「睿盛人生」、「美丽星辰」、「白鹭金刚」及「小鸟天堂」可拣，后来潘顿拣骑「睿盛人生」；廖康铭则不等潘顿答复，卜了布文骑「白鹭金刚」、丁冠豪则卜定何泽尧骑「小鸟天堂」，其后潘顿不骑「睿盛人生」，后驹换上田泰安，令潘顿在今届打吡由由幸福的烦恼变成坐冷板凳。

由于麦道朗找不到合适的航班，游达荣和「紫荆」系马主商讨后，决定「紫荆传令」由潘顿主㘘出战今届打吡。

由于麦道朗找不到合适的航班，游达荣和「紫荆」系马主商讨后，决定「紫荆传令」(图) 由潘顿主㘘出战今届打吡。

陈嘉甜



