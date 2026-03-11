Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「幸运愉快」打开胜门

更新时间：19:56 2026-03-11 HKT
发布时间：19:56 2026-03-11 HKT

巫伟杰马房的「幸运愉快」，早前已在田草千二及千四米上名，证明本身能力，今晚此驹转场岀战谷草千二米，终于赢得在港首场头马，打开胜门。

另一方面，今场另一参战马「凤翼天翔」，起步时疑向上跳跃，并将鞍上人田泰安 抛下，不过经过竞赛小组研讯后，裁定为岀赛马匹，田泰安亦无大碍。

赛后练马师巫伟杰说:「『幸运愉快』早前跑沙田千四米，潘明辉建议马儿尝试跑快活谷千二米，今仗排十档起步，原先我们希望出闸后揾位找遮挡，马儿今仗出闸快，转弯后走得轻松。此驹冲刺力短，加上今场在快活谷赢马，我会主攻马儿暂时跑谷草。」

