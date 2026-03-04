马场密探048｜「坚多福」大热响头炮

今晚快活谷赛事方嘉柏马房布下强阵，果然首匹参战马「坚多福」便在头场五班千八米，由骑师布文策骑以四点二倍大热胜出，方厩今晚余下多匹参战马实力甚强，有望连场数胡。

赛后「坚多福」马主刘心晖说:「『坚多福』过往取得的一场头马，也是由布文建功，之后因为造磅因素，因此需要另找其他骑师。『坚多福』和布文很合拍，其缰绳令马儿跑得很舒服，牠的口劲比较重，我们今次都担心牠留不到，忧心牠可能放得太快，幸而布文的缰绳拿揑得很出色，早段虽然有点抢口，但布文发挥出色，顺利交出头马 希望马儿继续进步，升上四班仍有可为。」