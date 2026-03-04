苏伟贤田泰安登机回港

早前带领香港代表「升泷驹」出战杜拜三级赛北风锦标的练马师苏伟贤及骑师田泰安一家，今午现身杜拜机场，乘机返回香港；两人及其家人皆已安全登机，正在返港途中。

早前马会公布，香港一行二十六人的赛马人员，包括「升泷驹」练马师苏伟贤和其太太、骑师田泰安与太太Xaviere与其女儿Isabelle、马主、马主朋友、苏伟贤的马房员工以及马会随行员工，因为中东局势突变而滞留杜拜。

据苏伟贤透露，马会每天都有和他们保持紧密联络，全力协助他们回香港。大家都祝福他们，希望人马平平安安返回香港。

陈嘉甜

