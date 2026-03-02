Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

班德礼伙拍「紫荆盛势」勇夺香港经典杯

更新时间：15:48 2026-03-02 HKT
发布时间：15:48 2026-03-02 HKT

近期表现续有进境的「紫荆盛势」再度交出佳作，以冷门身分后上击破一众四岁菁英，攻下昨日（3月1日星期日）在沙田马场举行的四岁马经典赛事系列次关 – 总奖金高达一千三百万港元的香港经典杯（1800米）。
 
出自父系「豪华房车」的「紫荆盛势」，刚于两星期前在班德礼胯下以出色表现胜出一项1600米让赛。此驹在该赛中自最外档第十四档起步，但牠仍能克服逆境，自包尾位置追上夺冠，打开在港胜门。昨日这对人马配搭再下一城，在此取得两连胜，更一举赢得这项四岁马大赛冠军殊荣。
 
「紫荆盛势」昨日在赛事中自第十二档起步，赛前牠的独赢赔率冷落至22倍，马儿出闸反应俐落，早段留守接近包尾位置。沿途跑来十分畅顺。直至最后五百米，班德礼将坐骑移至最外叠，并且展开催策，指示坐骑增速。这匹由罗富全训练的战马继上仗后再次展现强劲爆发力，最后四百米缔下23.04秒的高速，过终点时以一个马位之先力压「白鹭金刚」勇夺锦标。「表之宇宙」及「数宇天文」则分别跑获季军及第四名。
 
「紫荆盛势」迄今在港七仗均由班德礼主辔，骑者在赛后说：「这个感觉倍感珍贵。我一直十分喜欢此驹，与牠合作无间。牠上次获胜的姿态令我留下深刻印象，我今仗赛前对牠抱有一定寄望，但牠最终的表现如此出色，确是令人叹为观止。」

由班德礼策骑的「紫荆盛势」末段交出凌厉后劲，勇夺总奖金高达一千三百万港元的香港经典杯，并成为宝马香港打吡大赛争标分子之一。
由班德礼策骑的「紫荆盛势」末段交出凌厉后劲,勇夺总奖金高达一千三百万港元的香港经典杯,并成为宝马香港打吡大赛争标分子之一。

 
昨日是「紫荆盛势」首次出战1800米赛事，牠将于三周后接受进一步挑战，应付2000米途程，争逐宝马香港打吡大赛冠军宝座。
 
班德礼续说：「这是我在港策骑以来其中一场最重要的胜仗，确是弥足珍贵。牠今（昨）日需要升班上阵，最终完成这项任务。牠下次会再进一步，冀能成为打吡冠军。」
 
练马师罗富全表示昨日的赛事步速形势有助「紫荆盛势」发挥，他认为若果打吡一战同样出现偏快步速，这将会提升这匹澳洲自购马的争胜机会。
 
他说：「我认为如果马儿遇上有利的步速形势，牠可望展现如上仗在1600米途程般的超强后劲。」
 
「下一仗会是2000米途程，若果步速形势配合，牠可望重施故技。我认为若牠可与昨日一样，沿途能够稳定走势轻松竞跑，再加上牠的骑师熟知其性能，马儿当可展现强烈追劲。」
 
下一个香港赛事日将于星期三（3月4日）在跑马地马场举行。

